Суд виключив лося з Червоної книги. На нього знову можна полювати

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27 листопада Окружний адміністративний суд Києва скасував заборону полювання на лося і його внесення до Червоної книги.

Таким чином суд визнав протиправним торішній наказ Міністерства екології та природних ресурсів, яким тварину і було внесено до Червоної книги.

На сайті суду сказано, що міністерство у своєму рішенні не навело "жодного наукового обґрунтування необхідності занесення тварини до Червоної книги України та не зазначило чітких даних щодо чисельності популяції та її динаміки".

Також в суді зазначили, що заборону полювання на лося міністерство мотивувало експертним висновком Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, однак суд так і не зміг з ним ознайомитися.

"З огляду на це суд дійшов висновку про наявність підстав вважати, що відповідачем - Міністерством екології та природних ресурсів України, з порушенням вимог чинного законодавства, були вчинені дії щодо заборони полювання на лося", - йдеться на сайті Окружного адміністративного суду Києва.

Мисливці проти зоозахисників

Вчора під будівлею суду пройшла акція "Врятуй лося", учасники якої виступали проти зняття заборони на полювання.

За повідомленнями, поруч з зоозахисниками мітингували й їхні противники. Не обійшлося без сутичок: громадська організація UAnimals писала про те, що мисливці провокували і погрожували борцям за права тварин, а також облили зеленкою одного з активістів.

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Про рішення Міністерства екології та природних ресурсів внести лося європейського до Червоної книги і заборонити полювання на нього стало відомо в грудні минулого року.

До цього в Україні діяли ліміти на відстріл лосів: їх активно критикували у соцмережах.

Мисливці ж, навпаки, запевняли, що популяції цих тварин нічого не загрожує.

Раніше міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак наводив дані про те, що популяція лося в Україні нараховує від двох до шести тисяч тварин.

Для порівняння, у Білорусі та Польщі вона складає близько 30 тисяч.

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