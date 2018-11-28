Сирієць, що місяцями жив в зоні вильотів аеропорту, отримав притулок у Канаді

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Сирієць Хасан аль-Контар, який понад сім місяців провів в малазійському аеропорту, прибув до Канади. Країна погодилася надати йому політичний притулок.

Історія Хасана аль-Контара зацікавила міжнародні ЗМІ кілька місяців тому, коли стало відомо, що він вже тривалий час проживає в аеропорту Куала-Лумпура.

Чоловік викладав у соцмережах відео, в яких ділився думками про ситуацію, в якій опинився.

Проблеми в аль-Контара почалися у 2011 році: у той час він працював в Об'єднаних Арабських Еміратах, а в його рідній країні почалася війна.

Аль-Контару необхідно було подовжити дію паспорту, проте сирійська влада зробити це відмовилась. Рішення пояснювали тим, що чоловік не пройшов обов'язкову військову службу в своїй країні.

Повертатися на батьківщину Аль-Контар не бажав, тому змушений був залишатися в ОАЕ нелегально.

Згодом його все ж арештували і вислали з країни - щоправда, не до рідної Сирії, а до Малайзії. Чоловік намагався отримати політичний притулок в різних країнах - від Еквадору до Камбоджі, - проте безрезультатно.

Так аль-Контар опинився в зоні вильотів одного з малазійських аеропортів, який не залишав протягом кількох місяців. Їжею з ним ділилися працівники летовища.

Притулок у Канаді

Влітку на труднощі сирійця звернули увагу волонтери з Канади, які звернулися до місцевого уряду з проханням надати чоловіку статус біженця.

Онлайн-петиція, в якій різноманітні правозахисні організації просили канадську владу допомогти аль-Контару, зібрала понад 62 тисячі підписів.

В понеділок чоловік прибув до аеропорту Ванкувера.

"Це велике полегшення, я все ще не до кінця вірю, в те що сталося, - каже канадська волонтерка Лорі Купер. - Його ситуація - це лише конкретне відображення тих проблем, з якими стикаються біженці з усього світу".

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