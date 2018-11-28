США пообіцяли Україні повну підтримку і військову допомогу - Порошенко

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Державний секретар США Майк Помпео пообіцяв Україні повну підтримку, в тому числі військову допомогу, заявив президент України Петро Порошенко.

"Пізніше цього дня я поговорив з держсекретарем Помпео і під час цієї розмови ми отримали (запевнення) у повній підтримці, повноцінній допомозі, в тому числі військовій для координації того, що нам потрібно аби захистити суверенітет і територіальну цілісність", - сказав президент України в інтерв'ю CNN.

Він додав, що повністю задоволений позицією українських союзників, стосовно ситуації поблизу Керченської протоки.

Також президент прокоментував інформацію, що начебто прикордонники перестали пускати до України значну кількість російських громадян.

За його словами, наразі немає рішення обмежувати в'їзд громадян Росії до України, проте існують відповідні пропозиції від керівництва Генерального штабу та Державної прикордонної служби.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент України не уточнив про яку саме військову допомогу може йти мова

Порошенко підкреслив, що "остаточне рішення буде прийнято завтра (в середу) і ви дізнаєтесь, якими будуть умови в'їзду до України для певних категорій росіян".

Можливо скасована зустріч

За повідомленням Reuters, президент США Дональд Трамп в інтерв'ю виданню Washington Post припустив, що може скасувати зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним в рамках самміту "Великої двадцятки" у Аргентині.

Президент США відзначив, що очікує на повний звіт щодо інциденту, на основі якого прийме остаточне рішення.

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"Можливо я не проведу цю зустріч...Мені не подобається ця агресія. Мені ця агресія взагалі не подобається", - сказав він.

Раніше Трамп заявив, що йому "не подобається, що відбувається" у Керченській протоці.

Майк Помпео в понеділок закликав президента України та президента Росії напряму долучитись до вирішення конфліктної ситуації навколо Керченської протоки.

Держсекретар США також закликав обидві сторони конфлікту бути "стриманими та виконувати свої міжнародні зобов'язання".

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