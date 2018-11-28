Указ про воєнний стан опублікували на сайті президента

Копирайт изображения Getty Images Image caption Верховна Рада схвалила указ президента про воєнний стан в понеділок

Указ президента України про запровадження режиму воєнного стану строком на 30 днів опублікували на сайті голови держави.

Як повідомили BBC News Україна у редакції видання "Голос України", сьогодні ж відповідний текст указу та закону про його схвалення Верховною Радою опублікують там, що є умовою для набуття чинності.

Згідно з документом, воєнний стан введено строком на 30 діб: з 14:00 26 листопада до 14:00 26 грудня 2018 року.

При цьому на сайті Адміністрації президента сказано, що Петро Порошенко підписав закон, яким цей указ був схвалений.

У законі визначено, що воєнний стан введений не на всій території України, а у: Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях, а також у внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.

Спочатку воєнний стан планувалося ввести на строк 60 днів, проте після консультацій строк зменшили до 30 днів.

В указі зазначено, що воєнний стан вводиться з метою створення умов для здійснення органами державної влади, військовим командуванням, органами місцевого самоврядування заходів для відсічі збройній агресії та забезпеченню національної безпеки.

Також силовикам доручено здійснювати заходи і повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави.

На рівні областей та органів місцевого самоврядування планується створити ради оборони.

Права громадян обмежувати не планують, але можуть

Раніше при розгляді цього рішення президент Порошенко запевнив, що основні конституційні права громадян в період дії воєнного стану обмежені не будуть, а заходи пов'язані з воєнним станом будуть здійснюватись тільки у випадку наземної агресії з боку Росії.

Хоч, президент пообіцяв, що обмежень прав не буде, проте вже опублікований на сайті парламенту текст відповідного указу передбачає таку можливість.

Обмеження можуть стосуватись наступних прав:

Недоторканність житла. Мається на увазі, що проникнення до житла людини, проведення обшуку можливе лише за рішенням суду

Таємниця листування, телефонних розмов, які можуть порушуватись тільки за рішенням суду

невтручання в особисте та сімейне життя. Заборона на зберігання і використання особистої інформації без згоди громадянина

Свобода пересування, вільний вибір місця проживання та виїзду за кордон

Свобода слова, вираження своїх поглядів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Указ передбачає можливість заборони мітингів та демонстрацій

Право обирати й бути обраними

Право на мирні збори, мітинги, походи та демонстрації

Непорушність права приватної власності

Право на підприємницьку діяльність

Право на вибір місця праці і заборона примусової праці

Право на страйк

Право на освіту та обов'язковість середньої освіти

Певні обмеження можуть застосовуватись і щодо юридичних осіб: потужності та трудові ресурси підприємств усіх форм власності зможуть використовувати для потреб оборони, змінювати режим їхньої роботи; примусово відчужувати їхнє майно.

Крім того, робота підприємств телекомунікацій, поліграфічних підприємств, видавництв, телерадіоорганізацій та ЗМІ може піддаватись додатковому регулюванню.

За невиконання вимог керівників підприємств, установ і організацій можуть усувати з посад.

Про введення в Україні воєнного стану та про обмеження прав і свобод людини і громадянина Міністерство закордонних справ має поінформувати генсека ООН та інші країни.

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