Водії "євроблях" блокують лише кордон зі Словаччиною

Копирайт изображения УНІАН

Станом на ранок середи, 28 листопада, протестувальники продовжують блокувати рух на пунктах пропуску через кордон зі Словаччиною. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

"Під'їзні шляхи до двох пунктів пропуску - "Малий Березний" та "Ужгород", що на кордоні зі Словаччиною, залишаються заблокованими", - повідомляють прикордонники.

За словами прикордонників, на всіх інших напрямках рух нормалізували, людей і транспорт пропускають через державний кордон.

У понеділок власники авто на "єврономерах" блокували 11 пунктів пропуску на кордоні з Польщею, Словаччиною та Угорщиною, а починаючи з ночі вівторка почали розблоковувати і на вечір вівторка рух був ускладнений тільки через три пункти пропуску на кордоні з Угорщиною і Словаччиною.

Чим незадоволені власники авто на "єврономерах"?

Місцеві мешканці, велика кількість яких користується автомобілями з іноземною реєстрацією і багаторазово перетинає кордон на цих автомобілях, не задоволені новим законом "про євробляхи".

Адже документ не лише передбачає лібералізацію у розмитненні таких автомобілів, але також вводить нові, більш жорсткі, правила їх ввезення на територію України.

Копирайт изображения ІГОР ЗІНКЕВИЧ Image caption У ніч проти вівторка протестувальники почали поступово розблоковувати рух на пунктах пропуску

Зокрема, зміни до Митного кодексу передбачають підвищення штрафів за порушення правил реєстрації авто, а також скасовується норма, яка дозволяла порушувати митні правила протягом року і бути притягненим до відповідальності лише один раз.

За новими правилами, авто, ввезене в Україну в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення, не можна передавати у володіння, користування або розпорядження іншим особам. Крім того, заборонено використовувати таке авто у підприємницькій діяльності або для отримання доходу.

Також збільшуються штрафи за порушення термінів переміщення машин особистого користування в митному режимі та режимі транзиту. Залежно від терміну порушення, штраф становитиме від 8,5 тис. грн до 170 тис. грн.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.