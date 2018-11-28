Вперше в історії жінка очолить армію країни НАТО

Копирайт изображения Reuters Image caption Генерал-майор Аленка Ерменц служить в Збройних силах Словенії з 1991 року, коли країна проголосила незалежність і вийшла зі складу Югославії

Словенія стала першою країною НАТО, де жінка очолила Генштаб армії. 55-річна генерал-майор Аленка Ерменц приступить до виконання своїх обов'язків вже у середу.

Вона почала службу у збройних силах Словенії 1991 року, коли країна оголосила незалежність і залишила склад Югославії. У 2006 році пані Ерменц стала першою жінкою, яка очолила батальйон у словенській армії, а до останнього призначення вона була заступником начальника Генштабу армії.

Президент Словенії Борут Пахор висловив сподівання, що Аленка Ерменц покращить показники діяльності армії.

"Глобальна тенденція погіршення ситуації в галузі безпеки продовжується, і навіть якщо Словенія безпосередньо не має військової загрози, вона має досить швидко посилити свою військову безпеку", - наголосив він у заяві, опублікованій його адміністрацією.

Раніше цього року бригада словенських військ не пройшла перевірку бойової готовності в рамках НАТО.

Генерал-майор Ерменц закінчила Королівський коледж оборонних досліджень у Лондоні та отримала ступінь магістра з міжнародних відносин у Королівському коледжі в Лондоні.

Вона замінить на посаді генерал-полковника Алана Гедера, який перебуває на посаді з лютого.

Словенія має приблизно 7500 військових, з яких приблизно тисяча є резервістами.

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