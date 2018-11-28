Катастрофа Lion Air: літак взагалі не можна було піднімати в повітря

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Індонезійські слідчі заявили, що літак Lion Air, який зазнав катастрофи у жовтні, "не був придатним до експлуатації в повітрі". На його борту загинуло 189 людей.

Літак Boeing 737 Max впав у Яванське море незабаром після відправлення з аеропорту Джакарти.

У попередній доповіді зазначається, що раніше в літака виникали технічні проблеми.

Літак Boeing 737 Max, що зазнав катастрофи, є новою версією літаків 737 Boeing, на які є великий попит.

У попередній доповіді описують подробиці останнього польоту літака, але слідчі зазначають, що остаточна причина аварії не визначена.

Про що говориться у доповіді?

Висновки Національного комітету з безпеки транспорту свідчать про те, що компанія Lion Air повернула літак до експлуатації, попри те, що він стикався з проблемами на попередніх рейсах.

Передостанній рейс літак здійснив з міста Денпасар на острові Балі в Джакарту.

"Протягом польоту літак мав технічні проблеми, але пілот вирішив продовжувати", - повідомив журналістам Нуркахіо Утомо, керівник підрозділу авіації в Національному комітеті з безпеки транспорту.

У доповіді повідомляється про кілька процедур технічного обслуговування, які проводили у відповідь на проблеми, які виникли.

"На наш погляд, літак більше не був здатним перебувати у повітрі, і йому не варто було продовжувати (Польоти. - Ред.)", - наголосив пан Утомо.

Копирайт изображения Reuters Image caption Слідчі оглядають один з двигунів літака Lion Air, який зазнав катастрофи

Слідчі встановили, що в літака були проблеми з системами відліку висоти та швидкості під час попередніх польотів.

Сенсор кута атаки літака, який відповідає за ці системи, був замінений за день до катастрофи. ЗМІ стверджують, що він не працював під час катастрофи і тому літак падав носом вниз.

Також повідомляється, що в пілотів були проблеми з протиштопорною автоматизованою системою.

Незрозуміло, чому вони не використовували процедури відключення автоматизованої системи.

Літак зазнав аварії після прохання пілота про дозвіл повернутися до аеропорту Джакарти, яке він озвучив через хвилину після початку польоту.

Одна з родин загиблих вже подала до суду на Boeing, звинувачуючи компанію-виробника літака в недоліках його розробки, а саме - у проблемах з автоматизованими системами безпеки.

Що відбувається з безпекою польотів у Індонезії?

Авіакомпанія Lion Air за останні роки стала лідером серед компаній-лоукостерів Південно-Східної Азії.

Ця авіакомпанія, яка також експлуатує авіалінії Batik Air та Wings Air, має сумнівний стан дотримання стандартів безпеки. З її літаками стається більше аварій, ніж з літаками інших авіакомпаній країни.

В цілому, рівень безпеки авіації в Індонезії значно покращився відтоді, як національна авіакомпанія Garuda була включена до чорного списку європейських та американських аеропортів - через нехтування безпекою.

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