Укрзалізниця тимчасово заборонить повертати квитки онлайн: чому та на який час?

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Компанія "Укрзалізниця" тимчасово заборонить повертати придбані квитки онлайн, а також оформлювати групові заявки на квитки, говориться в повідомленні на сайті.

Для того, щоб повернути придбаний онлайн квиток, необхідно буде звернутися до залізничної каси.

Згідно з повідомленням, обмеження запроваджують, аби "не допустити спекуляцій, зловживань з квитками та уникнути штучного дефіциту у період новорічно-різдвяних свят".

Не можна буде повертати квитки з 15 грудня 2018 року до 15 січня 2019 року.

За даними компанії, значну кількість квитків викуповують через інтернет у перші хвилини продажу, а потім повертають у продаж перед відправленням поїзда.

На думку Укрзалізниці, такі дані свідчать, що квитки гуртом викуповують для їхнього подальшого перепродажу.

Групову ж закупівлю квитків проводять, як правило, туристичні фірми.

Вперше такі обмежувальні заходи запроваджували у минулому році.

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