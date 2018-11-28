В Україну не пускають в рази більше росіян, ніж раніше
Українські прикордонники 27 листопада відмовили у в'їзді в Україну 80 росіянам, повідомили у Державній прикордонній службі. Це - в рази більше, ніж раніше.
За даними прикордонного відомства, переважна більшість цих громадян планували в'їхати в Україну через аеропорти Києва.
"В даний час всі підрозділи переведені в повну бойову готовність, у пунктах пропуску організовані заходи посилення прикордонного контролю", - розповіли ВВС News Україна у прес-службі відомства.
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Прикордонники додали, що переважна більшість громадян Росії не змогла пояснити мету поїздки, частину ж не пропустили через відвідування Криму з порушенням українських законів та недійсні документи.
Таким чином, після рішення про воєнний стан прикордонники посилили перевірки та контроль в пунктах пропуску.
За 26 листопада на кордоні завернули 75 громадян Росії, які хотіли в'їхати в Україну.
Це досить високий показник, адже в середньому щодня відмовляли у в'їзді 20-30 росіянам.
У вівторок ввечері в інтерв'ю CNN президент Петро Порошенко прокоментував інформацію, що начебто прикордонники перестали пускати до України значну кількість російських громадян.
За його словами, "фінальне рішення ще не прийняте", проте "одна з пропозицій від керівника Генерального штабу та Державної прикордонної служби - ввести обмеження для росіян на в'їзд до України, протягом цього періоду".
"Остаточне рішення буде прийняте завтра (в середу) і ви будете знати, які саме будуть умови в'їзду до України для певних категорій росіян", - сказав президент.
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