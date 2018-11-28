В Україну не пускають в рази більше росіян, ніж раніше

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Українські прикордонники 27 листопада відмовили у в'їзді в Україну 80 росіянам, повідомили у Державній прикордонній службі. Це - в рази більше, ніж раніше.

За даними прикордонного відомства, переважна більшість цих громадян планували в'їхати в Україну через аеропорти Києва.

"В даний час всі підрозділи переведені в повну бойову готовність, у пунктах пропуску організовані заходи посилення прикордонного контролю", - розповіли ВВС News Україна у прес-службі відомства.

Прикордонники додали, що переважна більшість громадян Росії не змогла пояснити мету поїздки, частину ж не пропустили через відвідування Криму з порушенням українських законів та недійсні документи.

Таким чином, після рішення про воєнний стан прикордонники посилили перевірки та контроль в пунктах пропуску.

За 26 листопада на кордоні завернули 75 громадян Росії, які хотіли в'їхати в Україну.

Це досить високий показник, адже в середньому щодня відмовляли у в'їзді 20-30 росіянам.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент заявив, що в'їзд в Україну для певних категорій громадян Росії можуть обмежити

У вівторок ввечері в інтерв'ю CNN президент Петро Порошенко прокоментував інформацію, що начебто прикордонники перестали пускати до України значну кількість російських громадян.

За його словами, "фінальне рішення ще не прийняте", проте "одна з пропозицій від керівника Генерального штабу та Державної прикордонної служби - ввести обмеження для росіян на в'їзд до України, протягом цього періоду".

"Остаточне рішення буде прийняте завтра (в середу) і ви будете знати, які саме будуть умови в'їзду до України для певних категорій росіян", - сказав президент.

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