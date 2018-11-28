Росія розмістить в Криму новий дивізіон С-400: що це означає для України

Копирайт изображения Getty Images Image caption Російські військові повідомили, що незабаром розмістять в Криму новий дивізіон С-400

Росія розмістить в анексованому Криму новий дивізіон зенітної ракетної системи (ЗРС) С-400 "Тріумф".

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу Південного військового округу Росії.

В Україні кажуть, це свідчення нарощення військової присутності на півострові.

"Найближчим часом новий комплекс заступить на бойове чергування… і замінить попередній зенітний ракетний комплекс", - розповіли російські військові.

Представник президента України в Криму Борис Бабін бачить в діях російської влади продовження політики накопичення озброєнь на півострові.

"Росія постійно посилює свою військову присутність в Криму, тому нічого суттєво нового не відбувається", - сказав він в коментарі ВВС News Україна.

За словами російських військових, раніше дивізіон С-400 "Тріумф" успішно виконав перші стрільби на полігоні в Астраханській області, зокрема, по швидкісних та балістичних цілях. Також зенітна ракетна система тестувалася на вібростійкість в русі по різних типах доріг на різних швидкісних режимах.

Російські військові зазначають, що ЗРС С-400 "Тріумф" призначений для знищення авіації, крилатих та балістичних ракет, в тому числі середнього радіуса дії, може застосовуватися проти наземних об'єктів. Дальність дії С-400 досягає 400 км, система здатна знищувати цілі на висоті до 30 км.

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