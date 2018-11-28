Розмір має значення: як бик-гігант з Австралії врятувався від бійні

Копирайт изображения Geoff Pearson Image caption Куди б не пішов Нікерс, корови йдуть за ватажком

Бик-гігант, який є найбільшим представником свого виду в Австралії, уникнув бійні завдяки своїм розмірам.

Бик Нікерс досягає в холці майже двох метрів (194 см) і важить близько 1400 кілограмів. Коли він виходить на пасовище разом з іншими коровами, він височить над ними немов башта.

Це врятувало йому життя. Коли господар Нікерса Джефф Персон спробував виставити бика на аукціон, його не купив жоден м'ясокомбінат - забити таку велику тварину дуже складно.

Господар вирішив, що Нікерс проживе залишок своїх днів на фермі, яка розташована за 136 кілометрів від міста Перт.

"Нікерс живий", - коментує фермер, якому доводиться відбиватися від дзвінків журналістів відтоді, як австралійські ЗМІ вперше написали про гігантського бика голштинської породи.

Нікерса купили як ватажка стада, коли йому було 12 років. Для розмноження він не придатний, оскільки кастрований.

"Він завжди виділявся поміж інших, все-таки він трохи більший", - каже Джефф Персон.

Попри те, що багато його ровесників вже давно опинилися на бійні, Нікерса вирішили не чіпати.

"Він виділявся, тож ми вирішили, чому б не залишити його тут, гірше ж нікому не буде", - згадує фермер.

Однак через деякий час фермери зрозуміли, що бик не припиняє рости. А тепер він занадто великий для продажу.

Джефф Персон володіє 20 тисячами голів худоби. Він вважає, що Нікерс зможе прожити ще кілька років.

Корови його обожнюють і сотнями ходять слідом за ним по загону. Більшість корів - темно-коричневі, тому на їхньому фоні чорно-білий Нікерс дуже помітний.

Найбільшим биком-ватажком у світі сьогодні вважається Белліно з Італії. У 2010 році його зріст в холці становив 2,027 метра.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.