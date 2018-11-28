Воєнний стан почав діяти: що він передбачає

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Режим воєнного стану почав діяти в 10 областях України. Відповідні указ президента і закон опублікували в середу у виданні "Голос України".

Згідно з документами, воєнний стан запроваджено строком на 30 діб: з 14:00 26 листопада до 14:00 26 грудня 2018 року.

У законі визначено, що воєнний стан введений не на всій території України, а тільки у: Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії.

У цей період часткова мобілізація оголошується президентом в обсягах відповідно до загроз національній безпеці.

При цьому раніше Петро Порошенко заявляв, що не планує "поки що вдаватися до повної чи часткової мобілізації".

Він додав, що "можливість залишається відкритою, лише якщо Росія таки вдасться до подальшої ескалації".

Спочатку воєнний стан планувалося ввести на 60 днів, але після консультацій строк зменшили до 30.

В указі зазначено, що воєнний стан вводиться для створення умов для здійснення органами державної влади, військовим командуванням, органами місцевого самоврядування заходів для відсічі збройній агресії та забезпеченню національної безпеки.

Також силовикам доручено здійснювати заходи і повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави.

На рівні областей та органів місцевого самоврядування планується створити ради оборони.

Права громадян обмежувати не планують, але можуть

Раніше при розгляді цього рішення президент Порошенко запевнив, що основні конституційні права громадян в період дії воєнного стану обмежені не будуть, а заходи пов'язані з воєнним станом будуть здійснюватись тільки у випадку наземної агресії з боку Росії.

Хоч, президент пообіцяв, що обмежень прав не буде, проте вже опублікований на сайті парламенту текст відповідного указу передбачає таку можливість.

Обмеження можуть стосуватись наступних прав:

Недоторканність житла. Мається на увазі, що проникнення до житла людини, проведення обшуку можливе лише за рішенням суду

Таємниця листування, телефонних розмов, які можуть порушуватись тільки за рішенням суду

Невтручання в особисте та сімейне життя. Заборона на зберігання і використання особистої інформації без згоди громадянина

Свобода пересування, вільний вибір місця проживання та виїзду за кордон

Свобода слова, вираження своїх поглядів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Указ передбачає можливість заборони мітингів та демонстрацій

Право обирати й бути обраними

Право на мирні збори, мітинги, походи та демонстрації

Непорушність права приватної власності

Право на підприємницьку діяльність

Право на вибір місця праці і заборона примусової праці

Право на страйк

Право на освіту та обов'язковість середньої освіти

Певні обмеження можуть застосовуватись і щодо юридичних осіб: потужності та трудові ресурси підприємств усіх форм власності зможуть використовувати для потреб оборони, змінювати режим їхньої роботи; примусово відчужувати їхнє майно.

Крім того, робота підприємств телекомунікацій, поліграфічних підприємств, видавництв, телерадіоорганізацій та ЗМІ може піддаватись додатковому регулюванню.

За невиконання вимог керівників підприємств, установ і організацій можуть усувати з посад.

Про введення в Україні воєнного стану та про обмеження прав і свобод людини і громадянина Міністерство закордонних справ має поінформувати генсека ООН та інші країни.

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