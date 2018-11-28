Азовська криза: 20 суден заблоковані біля Керченської протоки
Двадцять цивільних суден, що прямують до порту Маріуполь чи з нього, чекають на перевірку і не можуть пройти Керченську протоку.
Від вівторка, 27 листопада, коли заявили про це, ситуація не змінилася. Про це BBC News Україна повідомили в прес-центрі Маріупольського порту.
Деякі з суден простоюють понад одинадцять діб. Всі вони пливуть під іноземними прапорами. На вході до Керч-Єникальського каналу на перевірку й прохід чекають 13 суден, що прямують до Маріупольського порту. На виході з Азовського моря до каналу - 7 суден, завантажених у цьому порту.
Фактично ці кораблі зараз заблоковані.
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26 листопада генеральний директор підприємства "Кримські морські порти" Олексій Волков заявив агенції ТАСС, що, починаючи з четвертої ранку вівторка, Керч-Єникальський канал відкрили для цивільних суден.
Маріупольський порт працює в штатному режимі. Там триває спорудження зернового терміналу.
Згідно із даними, наданими міністерством інфраструктури на запит ВВС News Україна, а також даними Адміністрації морських портів, доходи українських портів в Азовському морі скоротилися. Якщо за січень-липень 2017 року Маріупольський порт отримав майже 783 млн грн доходів, то за той самий час у поточному ці доходи становили менше ніж 637 млн грн.
Якщо минулого року через Маріуполь на експорт за січень-липень пройшло 35% українських чорних металів, то у 2018 - за той самий період - лише 27%. Особливо відчутні втрати Маріуполя у чавуні, перевалка якого скоротилася на 50%.
Серед підприємств, які експортують продукцію через Азов, - "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" та "Азовсталь", що входять до групи "Метінвест" з контрольованого Рінатом Ахметовим холдингу СКМ.
BBC News Україна направила запит у ці компанії щодо того, чи є судна з їхнею продукцією серед заблокованих і як загалом ситуація в порту впливає на їхню роботу.