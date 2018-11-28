Копирайт изображения SEGA VOLSKII/GettyImages Image caption 20 іноземних комерційних суден сьогодні чекають на перевірки росіянами для того, щоб пройти через Керченську протоку. Затримки проходу призводять до збитків

Двадцять цивільних суден, що прямують до порту Маріуполь чи з нього, чекають на перевірку і не можуть пройти Керченську протоку.

Від вівторка, 27 листопада, коли заявили про це, ситуація не змінилася. Про це BBC News Україна повідомили в прес-центрі Маріупольського порту.

Деякі з суден простоюють понад одинадцять діб. Всі вони пливуть під іноземними прапорами. На вході до Керч-Єникальського каналу на перевірку й прохід чекають 13 суден, що прямують до Маріупольського порту. На виході з Азовського моря до каналу - 7 суден, завантажених у цьому порту.

Фактично ці кораблі зараз заблоковані.

26 листопада генеральний директор підприємства "Кримські морські порти" Олексій Волков заявив агенції ТАСС, що, починаючи з четвертої ранку вівторка, Керч-Єникальський канал відкрили для цивільних суден.

Маріупольський порт працює в штатному режимі. Там триває спорудження зернового терміналу.

Згідно із даними, наданими міністерством інфраструктури на запит ВВС News Україна, а також даними Адміністрації морських портів, доходи українських портів в Азовському морі скоротилися. Якщо за січень-липень 2017 року Маріупольський порт отримав майже 783 млн грн доходів, то за той самий час у поточному ці доходи становили менше ніж 637 млн грн.

Якщо минулого року через Маріуполь на експорт за січень-липень пройшло 35% українських чорних металів, то у 2018 - за той самий період - лише 27%. Особливо відчутні втрати Маріуполя у чавуні, перевалка якого скоротилася на 50%.

Серед підприємств, які експортують продукцію через Азов, - "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" та "Азовсталь", що входять до групи "Метінвест" з контрольованого Рінатом Ахметовим холдингу СКМ.

BBC News Україна направила запит у ці компанії щодо того, чи є судна з їхнею продукцією серед заблокованих і як загалом ситуація в порту впливає на їхню роботу.