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У середу суд у Сімферополі продовжив розгляд справ українців, що перебували на кораблях, які затримала Росія.

Напередодні стало відомо, що суд обрав запобіжні заходи для 12 моряків. Усіх арештували на два місяці. Ще трьох українців на такий самий термін арештував суд у Керчі.

28 листопада робота сімферопольського суду тривала. За останніми даними, запобіжні заходи обрали вже для всіх 24 затриманих українців.

Серед них - командир катера "Нікополь" Богдан Небилиця і командир буксиру "Яни Капу" Олег Мельничук.

Про це, зокрема, з зали суду повідомляє кореспондент "Нової газети" Антон Наумлюк.

Як пише видання "Крим. Реалії", одним з обвинувачених також є співробітник СБУ Андрій Драч. Його, як і інших українців, арештували до 25 січня наступного року.

Усіх затриманих звинувачують у порушенні державного кордону РФ. За цією статтею їм загрожує позбавлення волі терміном до шести років.

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Що сталося з моряками?

25 листопада стало відомо, що російські прикордонники захопили українські кораблі та моряків, які на них перебували.

Російська сторона запевняє, що українські кораблі не подавали запит на прохід через Керченську протоку і винуватить Київ у провокації.

За інформацією начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка, це була планова і законна морська операція, яка не передбачала жодних військових дій. Однак російські кораблі застосували зброю на ураження.

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Командувач Військово-Морських сил України Ігор Воронченко в ефірі ICTV в понеділок повідомив, що українським морякам знайшли адвокатів, які з ними зустрічались ще вчора.

"Ми знайшли адвокатів, уже була зустріч з цими військовослужбовцями, уже адвокати вийшли на зв'язок", - сказав Воронченко.

За його словами, у двох офіцерів з українських кораблів у Криму живуть батьки, і це можуть використати для тиску на них.

Президент України пізно увечері 25 листопада у зв'язку з цією ситуацією провів РНБО, на якому запропонували парламенту ввести воєнний стан. Відповідне рішення Верховна Рада підтримала в понеділок ввечері.

Що каже Росія?

У прес-службі ФСБ, до якої в Росії належать прикордонники, повідомили про затримання трьох українських суден.

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Там наполягають, що кораблі "здійснили спробу незаконних дій" у межах "територіального моря Росії" (яким Кремль вважає води біля Криму) й не реагували на вимоги про зупинку.

Російські силовики застосували зброю, трьом пораненим українським морякам надали медичну допомогу, додали у ФСБ.

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