В Єгипті знайшли мумії, яким 3000 років

Копирайт изображения Getty Images

У Єгипті в гробниці некрополя Ель-Ассасіф на околицях древнього міста Фіви знайшли два дерев'яних саркофаги, а в них мумії, які збереглися, повідомило єгипетське міністерство у справах старожитностей.

"Один саркофаг прикрашений пір'ям, це означає, що його можна віднести до часу правління 17-ї династії Єгипту, другий саркофаг датований часом правління 18-ї династії", - повідомив міністр у справах старожитностей Халед Аль Анані.

Сімнадцята династія правила в Стародавньому Єгипті під час так званого Другого перехідного періоду в XVII-XVI століттях до н. е. Спадкоємцями цієї династії були фараони 18-ї династії, які об'єднали Єгипет і створили Нове царство. До цієї династії відносять дев'ять або десять фараонів.

Поки незрозуміло, хто саме був похований в саркофазі, який декорований орнаментом з пір'я, але в другому саркофазі, який зроблений з дерева і пофарбованого гіпсу, лежить тіло жінки, яку звали Поу-ю. Про це повідомили фахівці французького Інституту східної археології, які беруть участь в розкопках.

Обидва саркофаги знайшли в гробниці з маркуванням TT33.

Копирайт изображения Getty Images

Третій саркофаг - чорного кольору і прикрашений золотом. Його знайшли у другій гробниці з маркуванням TT28. У ньому перебувало тіло чоловіка на ім'я Тоо Інкетіф, він був наглядачем процесу муміфікації в храмі богині істини і справедливості Маат, доньки бога Ра.

Гробниця Інкетіфа розписана яскравими квітами, які намальовані на стелі, та прикрашена п'ятьма масками і більш ніж 1000 маленькими статуетками.

У гробниці також знайшли ще кілька мумій. Вони лежали не в саркофагах і, можливо, відносяться до більш раннього поховання близько 4 тисяч років тому.

Про існування обох могил вже було відомо, там навіть починали проводити археологічні розкопки, але потім місце частково заблокувало уламками.

За даними Telegraph археологи витратили п'ять місяців на те, щоб очистити близько 300 метрів, перш ніж вони змогли отримати доступ до TT28.

Розкопки обох поховань тривають.

Хочете отримувати головні матеріали в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!