На виборах у Грузії лідирує Саломе Зурабішвілі - екзит-поли

Копирайт изображения EPA Image caption Саломе Зурабішвілі

Згідно з екзит-полами, Саломе Зурабішвілі перемагає в другому турі президентських виборів в Грузії.

За даними опитувань на виході з виборчих дільниць, які проводили Gallup, незалежний кандидат Саломе Зурабішвілі, яку підтримала правляча партія "Грузинська мрія", набрала 58% голосів. Її суперник Григол Вашадзе, який представляє опозиційний рух "Сила в єдності", набрав 42%.

Екзит-пол, який провів телеканал "Руставі-2", також віддав перемогу Зурабішвілі, але з результатом в 55%.

Остаточні результати оголосять пізніше.

Перший тур президентських виборів виявився несподівано конкурентним: незважаючи на те, що багато спостерігачів пророкували перемогу Зурабішвілі, вона змогла випередити опозиційного кандидата лише на 0,9%, при цьому жоден з них не зміг набрати необхідні для перемоги 50%. Цей результат деякі аналітики називали "ляпасом правлячій партії", яка впевнено перемогла на попередніх виборах після зміни влади в Грузії в 2012 році.

Генеральна репетиція

В результаті переходу Грузії до парламентської форми правління повноваження президента значно обмежили, проте він все одно залишається верховним головнокомандувачем, а також володіє правом вето і помилування. Аналітики називають ці вибори важливим тестом для політичних сил перед парламентськими виборами 2020 року.

За оцінками місцевих спостерігачів, напередодні другого туру президентських перегонів передвиборче середовище було ще більш напруженим і поляризованим, ніж перед першим туром.

Копирайт изображения Reuters Image caption Григол Вашадзе на виборчій дільниці

Підтримку опозиційному кандидатові Григолу Вашадзе висловили "Європейська Грузія", чий кандидат посів третє місце в першому турі, і Республіканська партія.

Зурабішвілі, зі свого боку, отримала підтримку Альянсу патріотів, який набрав на парламентських виборах 2016 року близько 5% голосів.

Зурабішвілі - формально незалежний кандидат, проте правляча партія не лише висловила їй підтримку, а й активно брала участь у виборчій кампанії.

Після першого туру частину передвиборних банерів із зображенням Зурабішвілі замінили на плакати з представниками правлячої партії, серед низ і з головою Грузинської мрії, впливовим мільярдером Бідзіною Іванішвілі, якого опоненти звинувачують в тому, що саме він одноосібно контролює всі важелі управління країною.

Копирайт изображения Reuters Image caption Бідзіну Іванішвілі багато хто звинувачує в тому, що зосередив у своїх руках реальну владу в Грузії

Сама Зурабішвілі приїхала до Грузії тільки в 2003 році - народилася вона у Франції та близько 30 років працювала дипломатом у французькому МЗС. Уже в березні 2004 року вона стала міністром закордонних справ Грузії, щоправда, протрималася на посаді недовго - через рік з невеликим її усунули і нинішня кандидатка в президенти перейшла в опозицію до Михайла Саакашвілі.

Особливо сильно Зурабішвілі критикували за "проросійську позицію" - після її заяви про те, що Росія почала війну проти Грузії ще 100 років тому, але в 2008 році Грузія вплуталася в російську провокацію, спровокувавши новий виток конфлікта. Пізніше вона трохи виправилася, додавши, що в ролі агресора виступила Росія.

У правлячій партії вважають, що перемога Вашадзе може стати своєрідним реваншем колишньої влади - партія кандидата "Єдиний національний рух", що входить в загальний опозиційний блок, була заснована екс-президентом Михайлом Саакашвілі.

В "Грузинській мрії" впевнені, що опозиційний кандидат бореться не за президентське крісло, а за право помилувати Саакашвілі та інших колишніх високопосадовців, яким після зміни влади в Грузії висунули звинувачення.

Про намір помилувати колишнього президента Григол Вашадзе заявляв, зокрема, на початку листопада в інтерв'ю Deutsche Welle.

Саакашвілі звинувачують у фінансових злочинах і зловживанні владою, при цьому сам він заявляв, що просити про помилування не збирається, так як звинувачень не визнає. Екс-президент полишив Грузію після закінчення свого другого президентського терміну і був позбавлений грузинського громадянства після отримання українського (українського громадянства його також згодом позбавили).

Безпрецедентний тиск

Копирайт изображения EPA Image caption Грузинська влада обіцяли забезпечити прозорий виборчий процес

Напередодні виборів прем'єр-міністр країни Мамука Бахтадзе заявив, що влада зробила все для того, щоб вибори були вільними і прозорими.

При цьому три впливові неурядові організації, які спостерігають за ходом президентських виборів в Грузії, звернули увагу на обіцянку уряду пробачити борги більш ніж 600 тисячам виборців. Про це рішення прем'єр-міністр оголосив 19 листопада - менш ніж за 10 днів до другого туру виборів.

Опозиція раніше виступала з подібною ініціативою, але оголошене рішення назвала передвиборчим обманом і трюком влади.

Згідно зі звітом організації "Міжнародне товариство по справедливим виборам і демократії", під час передвиборчої кампанії другого туру Зурабішвілі зібрала 85% всіх пожертвувань - більше мільйона доларів. Її суперник отримав менше 200 тисяч доларів.

Президента країни грузинські виборці обирають на шестирічний термін. Наступного президента обиратиме вже виборча колегія з 300 чоловік.

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