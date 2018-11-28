В Ізраїлі показали маску, якій дев'ять тисяч років

Копирайт изображения AFP/Getty Image caption Таких масок у світі всього 15

Кам'яну маску, якій дев'ять тисяч років, продемонструвало Ізраїльське Управління Старожитностями. Подібних масок у світі залишилося всього п'ятнадцять.

Артефакт походить з півдня Західного берега річки Йордан.

Інтернет-газета The Times of Israel повідомляє, що цього року владі вдалося повернути маску, яка була вкрадена шахраями, хоча деталі інциденту до кінця незрозумілі.

Маску з рожевого та жовтого пісковику виготовили в добу Неоліту.

"Маска виглядає дуже натуралістично", - розповіла археолог Роніт Лупу агентству AFP. "У неї є вилиці та ідеальний ніс".

Пані Лупу припускає, що маску могли носити під час ритуалів із поклоніння предкам.

Копирайт изображения AFP/Getty Image caption Археолог Роніт Лупу розповіла AFP, що це "дивовижна знахідка"

Отвори, просвердлені по боках маски, вказують на те, що її також підвішували, коли виставляли на загальний огляд.

Ізраїльське Управління Старожитностями оприлюднило заяву, в якій пояснило, що маску створили у далекі часи, коли мисливці та збирачі розпочинали займатися раннім землеробством та одомашненням тварин. "Цей період супроводжувався зміною соціальної структури та різким зростанням ритуально-релігійної діяльності", - йдеться у заяві.

Подібних масок у світі залишилося всього п'ятнадцять. Тринадцять з них перебувають у приватних колекціях, що ускладнює їх вивчення, йдеться у заяві ізраїльських науковців.

Результати першого етапу досліджень представлять в четвер в Музеї Ізраїлю у Єрусалимі.

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