Маргарет Етвуд випустить продовження роману "Розповідь служниці"

Канадська письменниця Маргарет Етвуд оголосила, що у вересні наступного року збирається випустити продовження свого всесвітньо відомого роману-антиутопії "Розповідь служниці". Нова книга буде називатися "Заповіти".

Хоча письменниця написала "Розповідь служниці" ще у 1985 році, як ніколи актуальним роман став після того, як до влади у США прийшов Дональд Трамп, підкреслюють у видавництві Penguin, в якому вийде книга.

"Служниці" з роману стали символом боротьби за права жінок.

Сьогодні на різних протестних акціях все частіше можна побачити жінок у червоних плащах і білих капелюхах, які мовчки йдуть, схиливши голови - як в серіалі "Розповідь служниці".

Основою цього образу, та й всього сценарію серіалу, став роман канадської письменниці Маргарет Етвуд

Антиутопія Етвуд розповідає про майбутнє, в якому багато жінок більше не можуть мати дітей.

Ті дівчата, які здатні народити дитину, потрапляють в рабство до заможних родин і змушені народжувати їм нащадків.

Копирайт изображения AFP Image caption Кадр з серіалу "Розповідь служниці"

Білий капелюх і червоний плащ - уніформа, яка повинна підкреслювати становище служниць в Республіці Гілеад, що розташована на території сучасних США.

Тепер в цій же уніформі реальні жінки виходять на марші за свої права.

У новому романі розповідь ведеться від імені трьох жінок.

Дія відбувається через 15 років після фінальної сцени, в якій двері фургона, в якому перебуває головна героїня Оффред, зачиняються. Що буде після цього - свобода, нові випробування, ув'язнення чи навіть смерть - залишається під питанням.

"Дорогі читачі, все, що ви запитували в мене про Гілеад, надихнуло мене на новий роман. Ну, або майже все. Іншим джерелом натхнення став той самий світ, в якому ми живемо разом з вами", - зізналася авторка своїм шанувальникам.

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