Порошенко закликав НАТО надіслати кораблі в Азовське море

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Президент Петро Порошенко закликав НАТО відправити кораблі в Азовське море.

В інтерв'ю німецькому виданню Bild він заявив, що сподівається, що кораблі зможуть відправити "допомогти Україні та забезпечити безпеку".

Раніше в НАТО заявили про повну підтримку України і закликали Росію звільнити захоплені українські кораблі та екіпаж.

Що сказав Порошенко?

В інтерв'ю Bild Порошенко заявив, що президент Путін прагне окупувати Азовське море.

"Німеччина - один з наших найближчих союзників, і ми сподіваємося, що країни НАТО зараз готові розмістити військові кораблі в Азовському морі, щоб допомогти Україні та забезпечити безпеку", - сказав пан Порошенко.

"Ми не можемо прийняти таку агресивну політику Росії. Спочатку був Крим, потім східна Україна, а зараз він хоче Азовське море. Німеччина також має спитати себе: що далі зробить Путін, якщо ми його не зупинимо?" - сказав президент.

У понеділок, 26 листопада, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію звільнити українських моряків і кораблі. Він заявив, що Москві слід визнати "наслідки своїх дій".

За словами пана Столтенберга, альянс продовжуватиме надавати "політичну і практичну підтримку" Україні, яка є країною-партнером НАТО.

На цю останню заяву Петра Порошенка в організації поки не відреагували.

Яка реакція у світі на Азовську кризу?

Президент Росії Володимир Путін назвав конфронтацію в Керченській протоці провокацією і "прикордонним інцидентом".

Це "провокація, що організована чинною владою (гадаю, що і чинним президентом) напередодні президентських виборів в Україні в березні наступного року", заявив Путін.

Західні держави підтримали Україну.

У середу, 28 листопада, Євросоюз засудив дії Росії, але нових санкцій не узгодили.

Після трьох днів обговорень ЄС оприлюднив заяву, в якій йдеться про серйозне занепокоєння щодо небезпечного зростання напруги" і незадоволення через "неприйнятне" використання сили Росією.

Євросоюз закликав Росію звільнити кораблі та екіпаж і поважати суверенітет України.

Польща прагне встановити нові санкції проти Росії, а Німеччина та Франція наголосили на потребі зменшити напругу.

Президент США Дональд Трамп заявив, що може скасувати свою зустрів з президентом Путіним під час саміту "Великої двадцятки" в Буенос-Айресі цього тижня.

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