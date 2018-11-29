Вибори в Грузії: перемогла Саломе Зурабішвілі

Копирайт изображения EPA Image caption Саломе Зурабішвілі після оголошення результатів екзит-полів закликала країну до єдності

За результами підрахунку 100% бюлетнів, поданих у другому турі президентських виборів у Грузії, незалежна кандидатка Саломе Зурабішвілі набрала 59,52% голосів, повідомляє Центральна виборча комісія.

Її суперник Григол Вашадзе, який представляє опозиційний рух "Сила в єдності", набрав 40,48%.

Явка у другому турі виборів склала 56,23%.

Інавгурація обраного президента відбудеться 16 грудня, повідомляють грузинські ЗМІ.

Для перемоги в другому турі одному з кандидатів потрібно було набрати більшість голосів.

Колишня дипломатку Саломе Зурабішвілі, яку підтримує правляча партія "Грузинська мрія", виступає за збалансований підхід у стосунках з Росією та Заходом.

Її суперник відстоює більш жорсткий курс на зближення із Заходом.

Прибічники Вашадзе скаржаться на порушення під час виборів, зокрема підкуп виборців, і закликають до протестів.

Це останні прямі вибори президента в Грузії.

Після того, як набере чинності нова конституція, президента обиратиме виборча колегія. Ця роль стане здебільшого церемоніальною.

Як пройшли вибори?

У Центрвиборчкомі заявили, що отримали 261 скаргу від представників спостережних організацій.

У день голосування незалежні спостерігачі, зокрема грузинське відділення організації Transparency International, заявляли про порушення таємниці голосування, можливий підкуп виборців і спроби фальсифікацій.

"Усі ми відреклися від минулого, від того, що завадило б прогресу Грузії. Наш вибір - мирна і вільна Грузія. Я хочу вести діалог з тими, хто не голосував за мене. Ми всі - громадяни однієї маленької країни, ми живемо в одній державі, ми маємо її об'єднати і заспокоїти", - заявила пані Зурабішвілі, коментуючи перші результати виборів.

Пан Вашадзе вирішив утриматися від коментарів до остаточного підрахунку голосів.

"Ми обов'язково почекаємо на остаточні дані, оскільки величезна кількість виборців прийшла на виборчі дільниці після 17.00", - заявив кандидат.

Копирайт изображения Reuters Image caption Кандидат Григол Вашадзе утримався від коментарів до остаточних результатів

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який підтримує Вашадзе, закликав грузинських громадян вийти на акції протесту з вимогою призначити позачергові парламентські вибори.

"Від завтрашнього дня, незважаючи на те, які будуть результати, ми переходимо на масову нпокору. Я закликаю грузинську поліцію, армію дистанціюватися від кримінальної мафіозної банди, я закликаю вас взяти порятунок Грузії у свої руки", - заявив він.

Прем'єр-міністр Мамука Бахтадзе привітав країну "з черговою перемогою".

"Грузія - це демократія, що відбулася, - сказав він. - Я хочу подякувати кожного громадянина, який сьогодні брав участь у виборах. Рівень активності виборців був досить високим".

Перший тур президентських виборів приніс несподіванку.

Чимало спостерігачів передбачали перемогу Саломе Зурабішвілі, але вона випередила опозиційного кандидата лише на 0,9%. При цьому ніхто з них не зміг набрати 50%, необхідні для перемоги.

Цей результат називають поразкою правлячої партії, яка здобувала переконливі перемоги на попередніх виборах після зміни влади в Грузії у 2012 році.

Хто вони, кандидати?

В результаті переходу Грузії до парламентської форми правління повноваження президента значно обмежили, проте він все одно залишається верховним головнокомандувачем, а також володіє правом вето і помилування. Аналітики називають ці вибори важливим тестом для політичних сил перед парламентськими виборами 2020 року.

За оцінками місцевих спостерігачів, напередодні другого туру президентських перегонів передвиборче середовище було ще більш напруженим і поляризованим, ніж перед першим туром.

Копирайт изображения Reuters Image caption Григол Вашадзе на виборчій дільниці

Підтримку опозиційному кандидатові Григолу Вашадзе висловили "Європейська Грузія", чий кандидат посів третє місце в першому турі, і Республіканська партія.

Зурабішвілі, зі свого боку, отримала підтримку Альянсу патріотів, який набрав на парламентських виборах 2016 року близько 5% голосів.

Зурабішвілі - формально незалежний кандидат, проте правляча партія не лише висловила їй підтримку, а й активно брала участь у виборчій кампанії.

Після першого туру частину передвиборних банерів із зображенням Зурабішвілі замінили на плакати з представниками правлячої партії, серед яких був і очільник "Грузинської мрії", впливовий мільярдер Бідзіна Іванішвілі, якого опоненти звинувачують в тому, що саме він одноосібно контролює всі важелі управління країною.

Копирайт изображения Reuters Image caption Бідзіну Іванішвілі багато хто звинувачує в тому, що зосередив у своїх руках реальну владу в Грузії

Сама Зурабішвілі приїхала до Грузії лише в 2003 році - народилася вона у Франції та близько 30 років працювала дипломатом у французькому МЗС.

Уже в березні 2004 року вона стала міністром закордонних справ Грузії. Щоправда, протрималася на посаді недовго - через рік з гаком її усунули і нинішня кандидатка в президенти перейшла в опозицію до Міхеіла Саакашвілі.

Особливо сильно Зурабішвілі критикували за "проросійську позицію" - після її заяви про те, що Росія почала війну проти Грузії ще 100 років тому, але в 2008 році Грузія вплуталася в російську провокацію, спровокувавши новий виток конфлікта. Пізніше вона трохи виправилася, додавши, що в ролі агресора виступила Росія.

У правлячій партії вважають, що перемога Вашадзе може стати своєрідним реваншем колишньої влади - партія кандидата "Єдиний національний рух", що входить в загальний опозиційний блок, була заснована екс-президентом Михайлом Саакашвілі.

В "Грузинській мрії" впевнені, що опозиційний кандидат бореться не за президентське крісло, а за право помилувати Саакашвілі та інших колишніх високопосадовців, яким після зміни влади в Грузії висунули звинувачення.

Про намір помилувати колишнього президента Григол Вашадзе заявляв, зокрема, на початку листопада в інтерв'ю Deutsche Welle.

Саакашвілі звинувачують у фінансових злочинах і зловживанні владою, при цьому сам він заявляв, що просити про помилування не збирається, оскільки звинувачень не визнає.

Екс-президент залишив Грузію після закінчення свого другого президентського терміну і був позбавлений грузинського громадянства після отримання українського (українського громадянства його також згодом позбавили).

Безпрецедентний тиск

Копирайт изображения EPA Image caption Грузинська влада обіцяла забезпечити прозорий виборчий процес

Напередодні виборів прем'єр-міністр країни Мамука Бахтадзе заявив, що влада зробила все для того, щоб вибори були вільними і прозорими.

При цьому три впливові неурядові організації, які спостерігають за ходом президентських виборів в Грузії, звернули увагу на обіцянку уряду пробачити борги більш ніж 600 тисячам виборців. Про це рішення прем'єр-міністр оголосив 19 листопада - менш ніж за 10 днів до другого туру виборів.

Опозиція раніше виступала з подібною ініціативою, але оголошене рішення назвала передвиборчим обманом і трюком влади.

Згідно зі звітом організації "Міжнародне товариство по справедливим виборам і демократії", під час передвиборчої кампанії другого туру Зурабішвілі зібрала 85% всіх пожертвувань - більше мільйона доларів. Її суперник отримав менше 200 тисяч доларів.

Президента країни грузинські виборці обирають на шестирічний термін. Наступного президента обиратиме вже виборча колегія з 300 чоловік.

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