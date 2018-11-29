Україна проситиме закрити Босфор для російських кораблів - Воронченко

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Після загострення конфлікту Збройні Сили України привели в повну бойову готовність

Україна проситиме закрити Босфор для російських кораблів через захоплення російськими військовими українських суден та моряків у Керченській протоці.

Про це командувач ВМС Збройних сил України Ігор Воронченко сказав під час виступу на Другій Міжнародній конференції з питань морської безпеки.

"Я висловлюю упевненість у тому, що світова спільнота все ж таки прийме рішення і визнає, що була проведена агресія проти держави Україна", - заявив Воронченко.

"У зв`язку з цим і нормами конвенції Монтре, а саме - 19-й пункт, будемо намагатися просити закриття протоки Босфор у Турецькій Республіці для того, щоб росіяни знали, як порушувати норми міжнародного права", - наголосив командувач ВМС.

Пан Воронченко заявив, що Україна зараз захищає не тільки себе, але й західний світ.

"Російська Федерація намагається встановити і поширити своє домінування в Балтійському морі, в Арктиці, на Середньому та Далекому Сході", - додав командувач ВМС.

Що таке конвенція Монтре?

Згідно з конвенцією Монтре від 1936 року, Туреччина контролює протоки з Чорного в Середземне море, зобов'язавшиь дотримуватися принципів міжнародного морського права.

Конвенція зберігає за торговими суднами всіх країн свободу проходу через протоку як в мирний, так і у військовий час.

Умови проходу військових кораблів для чорноморських і нечорноморських держав відрізняються, але всі країни мають попереджати про це турецьку владу заздалегідь.

Чорноморські держави можуть проводити через протоки в мирний час свої військові кораблі будь-якого класу. Для військових суден нечорноморських країн є істотні обмеження по класу і тоннажу.

Згідно зі статтею 19, під час війни прохід військових кораблів через Босфор лишається вільним. Але воюючу сторону можуть позбавити такого права зокрема "у разі надання допомоги державі, яка є жертвою агресії".

Надзвичайна подія

Напередодні президент Петро Порошенко закликав в інтерв'ю виданню Bild НАТО відправити кораблі в Азовське море.

Конфлікт між Україною та Росією загострився 25 листопада, коли російські силовики захопили рейдовий буксир і два катери ВМС України в районі Керченської протоки.

Затримано 24 українських моряків. Шестеро з них дістали поранення, коли росіяни обстріляли судна.

Український президент назвав це наздвичайною подією, у МЗС - актом агресії.

На частині території України запровадили воєнний стан строком на 30 днів.

У НАТО та Євросоюзі заявили про підтримку України і закликали Росію звільнити кораблі та екіпаж.

Президент Росії Володимир Путін назвав конфронтацію в Керченській протоці "провокацією" України і "прикордонним інцидентом".

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