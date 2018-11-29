Чи можливі кораблі НАТО в Азовському морі?

Копирайт изображения NurPhoto/Getty Images Image caption Кораблі НАТО часто беруть участь у навчаннях в Чорному морі, як наприклад, на цих навчаннях у 2017 році в Болгарії

Президент Порошенко закликав НАТО розмістити свої кораблі в Азовському морі. Про це він сказав в інтерв'ю після того, як російські сили обстріляли та захопили три українські кораблі та їхній екіпаж поблизу Керченської протоки.

У Росії заклик українського президента сприйняли негативно.

В НАТО нагадали, що в Чорному морі сили альянсу вже присутні.

Експерти вважають, що наразі присутність кораблів НАТО в Азовському морі неможлива.

Конфлікт між Україною та Росією загострився 25 листопада, коли російські силовики захопили рейдовий буксир і два катери ВМС України в районі Керченської протоки. Затримано 24 українських моряки, кілька з них дістали поранення, коли росіяни обстріляли українські кораблі.

Після цього на частині території України запровадили воєнний стан строком на 30 днів.

В інтерв'ю виданню Bild, опублікованому в середу, 28 листопада, Петро Порошенко заявив: "Німеччина - один з наших найближчих союзників, і ми сподіваємося, що країни НАТО зараз готові розмістити військові кораблі в Азовському морі, щоб допомогти Україні та забезпечити безпеку".

У Москві до такого заклику українського президента поставилися негативно.

Речник російського президента Дмитро Пєсков, відповідаючи, яка позиція Кремля щодо цього, відповів: "Негативна".

Пєсков заявив, що сама постановка такого питання "спрямована на подальше провокування напруги, на продовження провокаційної лінії, в основі якої лежать переделекторальні внутрішньополітичні інтереси президента Порошенка".

Яка реакція НАТО?

Міністри закордонних справ НАТО зустрінуться з українським колегою Павлом Клімкіним для обговорення конфронтації між Україною та Росією в Азовському морі, повідомив альянс у четвер, 29 листопада, після заклику Порошенка.

Зустріч відбудеться наступного тижня, під час запланованого засідання глав МЗС 29 країн-членів організації, повідомила речниця НАТО Оана Лунгеску.

Комісія Україна-НАТО цього тижня вже провела екстрене засідання для обговорення ситуації навколо Азовського моря.

В альянсі не відреагували на заклик Порошенка напряму, але представниця організації наголосила, що сили НАТО вже присутні в регіоні.

"З часу незаконної анексії Криму Росією в 2014 році НАТО значно збільшило свою присутність в Чорному морі", - заявила прес-секретарка.

"Сьогодні кораблі НАТО регулярно проводять патрулювання та навчання в Чорному морі. У 2018 році кораблі НАТО провели в Чорному морі 120 днів, в порівнянні з 80 днями у 2017-му", - цитує представницю НАТО інформагенція AFP.

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Три країни-члени НАТО - Румунія, Болгарія та Туреччина - мають власні військово-морські сили в Чорному морі. Сили альянсу регулярно проводять патрулювання в повітрі, наголосила пані Лунгеску.

"Тож у Чорному морі вже багато сил НАТО, і ми продовжуватимемо оцінювати нашу присутність у регіоні. НАТО і союзники організації продовжать надавати міцну політичну та практичну підтримку Україні, заявила речниця альянсу.

Раніше в НАТО заявили про повну підтримку України. Генеральний секретар Єнс Столтенберг закликав Росію негайно звільнити українських моряків і кораблі.

"Немає виправдання використанню військової сили проти українських кораблів і особового складу", - заявив пан Столтенберг у понеділок, 26 листопада.

"Цей інцидент - нагадування про війну, яка триває в Україні. Росія має зрозуміти, що її дії матимуть наслідки", - додав генсек Альянсу, нагадавши, що країни-члени НАТО цілковито підтримують територіальну цілісність і суверенітет України.

Учасники екстреного засідання комісії Україна-НАТО закликали Росію забезпечити безперешкодний доступ до українських портів і свободу судноплавства в Азовському морі та в районі Керченської протоки, заявив пан Столтенберг.

Що кажуть країни-члени НАТО?

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель у четвер, 29 листопада, заявила, що виступає за мирне рішення.

Вона закликала Росію негайно звільнити українських моряків і розблокувати судноплавство.

Пані Меркель заявила, що порушить це питання на зустрічі з російським президентом на саміті G20, що відбудеться в Аргентині 30 листопада і 1 грудня.

Раніше Німеччина відхилила заклик українського посла посилити тиск на Росію і відправити німецькі військові кораблі до Чорного моря.

"Наразі найголовніше - стриманість і діалог", - заявив речник федерального уряду Штеффен Зайберт, повідомило DW.

Він наголосив, що відправлення німецьких кораблів до узбережжя Криму не планується, оскільки Німеччина прагне "від обох сторін стриманості і зниження ескалації".

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Раджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини, що є членом НАТО і має свої ВМС в Чорному морі, заявив, що готовий виступити посередником між президентами Порошенком та Путіним.

"І пан Путін, і пан Порошенко під час наших переговорів просили про це. Ми передамо вимоги [України] пану Путіну під час нашої зустрічі в Аргентині", - сказав президент Ердоган, зазначивши, що це питання обговорять і під час зустрічі з Дональдом Трампом у Буенос-Айресі.

Президент США, говорячи про конфронтацію біля Керченської протоки, заявив, що йому не подобається те, що відбувається.

Він зазначив, що може скасувати зустріч з Путіним під час саміту Великої двадцятки в Аргентині, але речник російського президента Дмитро Пєсков повідомив, що Вашингтон підтвердив зустріч.

Раніше Держдепартамент США, Британія, Франція, Польща, Данія та Канада засудили події, що сталися біля Керченської протоки, назвавши це російською агресією.

"Наразі неможливо"

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Розміщення кораблів НАТО в Азовському морі наразі неможливе, вважає військовий експерт Михайло Жирохов.

"З точки зору міжнародного права, поки не скасований договір 2003 року, за яким Азовське море є внутрішнім морем України та Росії, це просто нереально", - пояснює експерт.

У 2003 році Україна і Росія підписали договір про співпрацю у використанні Азовському моря та Керченської протоки.

Згідно з цим договором, військові кораблі третіх країн можуть заходити в Азовське море і проходити через Керченську протоку, якщо вони прямують у порт однієї з країн за її запрошенням або дозволом, який погоджено з іншою стороною.

"Поки цей договір не буде анульовано чи розірвано, НАТО не зайде в Азовське море", - пояснив фахівець.

Односторонній розрив цього договору можливий, але цей процес дуже нешвидкий, каже пан Жирохов.

"Все залежить від того, як міжнародне морське право трактуватиме події 25 листопада. Якщо це визнають агресією Росії в нейтральних водах, тоді процес розриву договору може піти швидше", - розмірковує експерт.

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Адвокат і експерт з морського права Віталій Собкович каже, що в договорі не прописано як його можна розірвати, а норми договору недостатньо деталізовано.

"Цей договір більш політичний, ніж реальний", - каже юрист. - За ним зміни та суперечки мають вирішуватися за згодою між сторонами. Все прописано на засадах дружби і братерства між країнами."

У документі чітко не визначено, яким має бути погодження іншої сторони на прохід військових кораблів, скільки часу це має забирати тощо, каже фахівець.

"Через Керченський міст Росія, ймовірно, буде мати особливі вимоги, використовуючи норми безпеки", - вважає пан Собкович.

В Азовському морі та Керченській протоці, окрім договору, діють також і норми міжнародного морського права.

Щодо військових кораблів у прибережних водах, конвенція ООН з морського права передбачає дотримання законів і правил країни.

"Якщо військовий корабель їх порушує, прибережна держава може вимагати від нього залишити територіальне море", - каже юрист.

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