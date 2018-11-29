З’явився розклад експреса до Борисполя: як часто і звідки ходитиме?

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На Центральному залізничному вокзалі Києва з'явився розклад руху швидкісного експреса до аеропорту "Бориспіль", повідомляють ЗМІ.

На офіційному сайті Укрзалізниці розклад Kyiv Boryspil Express ще не оприлюднений, проте одразу кілька українських ЗМІ пишуть про те, що табло з розкладом, вже встановили в західному переході Центрального залізничного вокзалу.

Згідно з ним, експрес курсуватиме цілодобово: він вирушатиме з залізничного вокзалу і робитиме всього одну зупинку - на станції "Дарниця", - яка триватиме протягом двох-трьох хвилин.

Ще однієї зупинки на "Видубичах", яку анонсували раніше, в графіку немає.

В середньому інтервал відправлення експресів складатиме близько години, а в окремі відрізки часу - скорочуватиметься до 25-30 хвилин.

Найчастіше поїзди ходитимуть в періоди з 6:30 до 10:00 і з 18:30 до 22:00.

Дорога від Центрального вокзалу до аеропорту "Бориспіль" займатиме в пасажирів трохи менше 40 хвилин. Для тих, хто відправлятиметься з "Дарниці", - менше 20 хвилин.

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Очікується, що один квиток коштуватиме 80 гривень.

Коли саме відбудеться запуск першого рейсу Kyiv Boryspil Express наразі не відомо.

Видання "Центр транспортних мереж" з посиланням на одного з працівників столичного вокзалу пише, що це може статися вже 30 листопада.

Раніше влада повідомляла, що експрес до "Борисполя" має запрацювати до 1 грудня цього року.

Проект за 580 мільйонів

Лінію швидкісної залізниці анонсували ще кілька років тому, проте будівництво розпочали тільки у травні цього року.

У жовтні відбувся тестовий пуск рухомого складу. Експресом вже встиг проїхатись прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

За його словами, загальна вартість проекту склала 580 млн гривень.

На відміну від попередніх проектів швидкісного експреса до "Борисполя", які не вдалося реалізувати, нинішній план "Укрзалізниці" передбачав будівництво лише чотирьох кілометрів додаткової залізничної колії.

Копирайт изображения Уніан

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