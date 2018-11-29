Без томосу і дати: Константинополь схвалив проект статуту української церкви

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вселенський патріархат не назвав точну дату проведення собору помісної православної церкви України

Синод Вселенського патріархату не повідомив остаточної дати проведення об'єднавчого собору помісної православної церкви України, проте за попередніми повідомленнями він має відбутись у грудні.

"У контексті попереднього рішення Вселенського патріархату щодо надання автокефалії українській церкві та підготовки до надання патріархального і синодального томосу Священий Синод схвалив проект конституційного статуту Української церкви", - йдеться в повідомлені, наданому ЗМІ, повідомяє кореспондент BBC News Україна зі Стамбула.

19 листопада Вселенський патріарх повідомив, що об'єднавчий собор української помісної православної церкви відбудеться у грудні. Але точну дату проведення собору пообіцяв затвердити на засіданні синоду 27-29 листопада.

Після цього президент Петро Порошенко та спікер Верховної Ради Андрій Парубій анонсували, що на засіданні синоду також затвердять томос про надання автокефалії українській церкві.

Проведення собору єпископів в Україні є одним з останніх етапів для створення незалежної (автокефальної) православної церкви.

На цьому зібранні українські православні єпископи мають утворити нову церковну структуру та обрати предстоятеля.

Після цього обраний керівник церкви має поїхати до Константинополя для співслужіння з патріархом Варфоломієм, де й отримає остаточно затверджений томос.

В об'єднавчому соборі української православної церкви мають взяти участь усі єпископи УПЦ Київського патріархату - понад 40, Української автокефальної православної церкви - 13, а також усі охочі ієрархи УПЦ Московського патріархату.

11 жовтня синод Вселенського патріархату відкрив шлях до створення помісної української церкви.

Тоді Константинополь підтвердив прагнення надати українській церкві автокефалію, скасував тимчасове перепідпорядкування київської митрополії Москві та визнав канонічний статус ієрархів УПЦ Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви.

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Теоретично, всі ієрархи УПЦ МП - а їх понад 80 - можуть взяти участь у соборі. Після рішення синоду від 11 жовтня у Константинополі вважають своїми підлеглими всіх православних ієрархів в Україні.

Проте УПЦ МП на власному соборі 13 листопада повторила рішення синоду Російської православної церкви про розрив євхаристичного спілкування з Константинополем та фактично заборонила своїм ієрархам брати участь у соборі. А тим, хто таки піде, пригрозили покаранням.

13 листопада Петро Порошенко планував зустрітись з ієрархами УПЦ МП і поспілкуватись про автокефалію. Проте до нього в "Український дім" приїхали тільки троє владик.

Як вказують співрозмовники ВВС, ці троє - не показник, і на собор можуть прийти кілька десятків ієрархів УПЦ МП.

Наразі одним з фаворитів для обрання предстоятелем помісної церкви є керівник УПЦ КП Філарет, проте співрозмовники ВВС не виключають, що собор обере й іншу компромісну кандидатуру.

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