Трамп скасував зустріч з Путіним, бо українських моряків досі не звільнили
Президент США Дональд Трамп скасував раніше заплановану зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним через те, що Росія не звільнила захоплених українських моряків.
Про це президент США написав у Twitter.
"Виходячи з того, що кораблі та матросів не повернули в Україну з Росії, я вирішив, що найкращим для усіх зацікавлених сторін буде краще, якщо я скасую заплановану зустріч в Аргентині з президентом Володимиром Путіним", - написав Трамп.
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Він додав, що з "нетерпінням чекає змістовну зустріч, як тільки ця ситуація буде вирішена".
Два лідери планували обговорити питання безпеки, контролю над озброєннями та конфлікту в Україні й на Близькому Сході в рамках саміту в п'ятницю та суботу, повідомив журналістам радник з питань національної безпеки США Джон Болтон.
Раніше Трамп заявив, що йому "не подобається, що відбувається" у Керченській протоці.
Він також сказав тоді, що очікує на повний звіт щодо ситуації від розвідки й допустив, що залежно від цього звіту може скасувати зустріч з президентом РФ.
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