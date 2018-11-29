Трамп скасував зустріч з Путіним, бо українських моряків досі не звільнили

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Президент США Дональд Трамп скасував раніше заплановану зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним через те, що Росія не звільнила захоплених українських моряків.

Про це президент США написав у Twitter.

"Виходячи з того, що кораблі та матросів не повернули в Україну з Росії, я вирішив, що найкращим для усіх зацікавлених сторін буде краще, якщо я скасую заплановану зустріч в Аргентині з президентом Володимиром Путіним", - написав Трамп.

Він додав, що з "нетерпінням чекає змістовну зустріч, як тільки ця ситуація буде вирішена".

Пропустити Twitter допис , автор: @realDonaldTrump Based on the fact that the ships and sailors have not been returned to Ukraine from Russia, I have decided it would be best for all parties concerned to cancel my previously scheduled meeting.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 листопада 2018 р.

Два лідери планували обговорити питання безпеки, контролю над озброєннями та конфлікту в Україні й на Близькому Сході в рамках саміту в п'ятницю та суботу, повідомив журналістам радник з питань національної безпеки США Джон Болтон.

Раніше Трамп заявив, що йому "не подобається, що відбувається" у Керченській протоці.

Він також сказав тоді, що очікує на повний звіт щодо ситуації від розвідки й допустив, що залежно від цього звіту може скасувати зустріч з президентом РФ.

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