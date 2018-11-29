“Українських моряків вивезли до Москви” - адвокат

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Адвокат Джеміль Темішев, який захищає інтереси командира судна "Бердянськ" Романа Мокряка, повідомив, що його підзахисного разом з іншими українцями вивезли до Москви.

Про це Темішев написав у своєму Facebook: "Моряки вже в Москві. Колеги з Лефортово повідомили".

За даними адвоката, сьогодні через "технічні заходи" слідчий ізолятор "Лефортово" був практично повністю закритий. "А ми в Сімферополі не змогли зайти до своїх підзахисних, оскільки з ними нібито проводилися якісь заходи. Ось якось так", - додав Темішев.

В коментарі BBC News Україна він заявив, що наразі не знає, про яку кількість українських моряків може йтись.

Інформацію про те, що українських моряків вивозять до Москви також поширює "Радіо Свобода". Видання посилається на кримськотатарських активістів Нарімана Джелала і Еміне Авамілєву.

Представник президента України в Криму Борис Бабін пише, що "військовополонених (усіх чи частину) за наявними відомостями можуть перевезти/перевезли з окупованого Криму в Москву". При цьому він додав, що інформація ще перевіряється.

Вчора, 28 листопада, стало відомо, що кримські суди в Сімферополі і Керчі обрали запобіжні заходи для усіх 24 українців, що перебували на захоплених Росією суднах.

Їх звинувачують у порушенні державного кордону РФ. За цією статтею їм загрожує позбавлення волі на термін до шести років.

Українці перебуватимуть під арештом принаймні протягом двох місяців: до 25 січня 2019 року.

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Що сталося з моряками?

В неділю, 25 листопада стало відомо, що російські прикордонники захопили українські кораблі та моряків, які на них перебували.

Російська сторона запевняє, що українські кораблі не подавали запит на прохід через Керченську протоку і винуватить Київ у провокації.

За словами начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка, це була планова і законна морська операція, яка не передбачала жодних військових дій. Однак російські кораблі застосували зброю на ураження.

Троє українців отримали поранення. Протягом кількох днів вони перебували в керченській лікарні, проте сьогодні з'явилася інформація, що їх виписали і переправили до Сімферополя.

В прес-службі ФСБ наполягають, що українські кораблі "здійснили спробу незаконних дій" у межах "територіального моря Росії" (яким Кремль вважає води біля Криму) й не реагували на вимоги про зупинку.

Інцидент став приводом для запровадження на території окремих українських областей воєнного стану.

29 листопада міністр оборони України Степан Полторак заявив, що "підписав наказ щодо надання матеріальної допомоги у сумі 50 тисяч гривень кожному із військовослужбовців ВМС України, які виконували завдання у районі Керченської протоки та були незаконно затримані та взяті у полон 25 листопада 2018 року".

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