Регі, герлінг, чідаоба: яку нематеріальну спадщину захищатиме ООН?

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29 листопада Організація об'єднаних націй додала до списку нематеріальної спадщини людства більше десятка нових елементів. Серед них - регі, грузинські єдиноборства і техніка будівництва з каменю, поширена в окремих європейських країнах.

Музику, що зародилася на Ямайці у 1960-х роках і стала популярною завдяки таким виконавцям, як Боб Марлі і Пітер Тош, в ЮНЕСКО назвали "розумною, соціально-політичною, чуттєвою і духовною".

"Колись регі було голосом маргінальних прошарків, проте сьогодні охоплює різноманітні кола суспільства - незалежно від статі, етнічної чи релігійної приналежності", - кажуть в ЮНЕСКО.

В організації також додають, що до списку нематеріальної спадщини регі потрапило "за його міжнародний внесок в дискурс щодо питань несправедливості, спротиву, любові і людяності".

На відміну від іншого списку - Світової спадщини ЮНЕСКО - до переліку нематеріальної спадщини людства вносяться виключно нематеріальні цінності: від традицій і звичаїв до національних танців і бойових мистецтв.

Конвенцію про захист нематеріальної спадщини ООН схвалила у 2003 році. Список щороку поповнюється новими елементами.

Цьогоріч голосування за включення до переліку нових об'єктів нематеріальної спадщини проходить з 26 листопада по 1 грудня. Що в нього вже встигли внести?

Герлінг

Відтепер список нематеріальної спадщини людства поповнився герлінгом - це командний вид спорту, який існує вже впродовж двох тисяч років. Грають в нього переважно в Ірландії - за допомогою дерев'яної клюшки і м'яча.

"Сьогодні герлінг вважається важливою частиною ірландської культури і відіграє ключову роль у просуванні здорового способу життя, командного духу і терпимості", - сказано в рішенні ЮНЕСКО.

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Суха кладка

До переліку також внесли техніку сухої кладки - це метод будівництва з каменю, який не передбачає використання зв'язувального розчину.

Ця техніка, кажуть в ЮНЕСКО, поширена у Хорватії, Франції, Греції, Італії, Словенії, Іспанії, Швейцарії і на Кіпрі.

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Чідаоба

Також до списку нематеріальної спадщини потрапила традиційна грузинська боротьба чідаоба. Вона, кажуть в ЮНЕСКО, поєднує в собі елементи боротьби, музики, танців і вимагає носіння особливого одягу.

"Сьогодні це видовищний спорт, поширений у селах по всій Грузії. Він заснований на лицарському кодексі поведінки і супроводжується жвавою музикою, яка покликана підсилити динаміку протистояння", - розповідають в ООН.

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Мвівонгі

"Танець радості" або мвівонгі - танець поширений серед представників трьох народностей, що проживають в Малаві - суква, ндалі і бандя. Дослівно назва танцю перекладається як "Дайте нам насолодитися собою".

Його одночасно виконують кілька чоловіків і жінок, що вишуковуються у два ряди.

Ардха

Також у списку нематеріальної спадщини ООН - скачки на конях і верблюдах, поширені у багатьох регіонах Оману. У день Ардха люди збираються на іподромі і спостерігають за змаганнями, які символізують здатність людей приборкувати тварин.

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Тамборадас

Тамборадас - це традиційна гра на барабанах в Іспанії. Участь в ній беруть одразу тисячі барабанщиків, які протягом тривалого часу безперервно грають у громадських місцях.

Тамборадас є частиною святкувань Страсного тижня - останнього тижня Великого посту.

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