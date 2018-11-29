Американець зізнався у вбивствах 90 людей

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78-річний американець Семюел Літтл, який відбуває довічний термін за три вбивства, зізнався, що загалом убив 90 людей за 35 років. Якщо його провина підтвердиться, він виявиться найстрашнішим серійним вбивцею за всю американську історію.

Про зізнання Літтла повідомило ФБР. Його засудили до трьох довічних термінів за вбивство трьох жінок. Він зізнався в інших злочинах, коли його допитували за підозрою в скоєнні ще одного. Літтл, який відбуває покарання в Каліфорнії, сподівався змінити в'язницю, і в обмін на перевід погодився говорити.

Як і кого вбивав Літтл

Літтл орудував по всій країні. Коли він свідчив, то розповідав про всі вбивства, які скоїв в кожному місті. "Джексон, Міссісіпі - одне; Цинциннаті, Огайо - одне; Фінікс, Арізона - три; Лас-Вегас, Невада - одне", - цитують Літтла слідчі. 34 вбивства з 90, в яких зізнався засуджений, ФБР змогла підтвердити. За іншими його зізнаннями команда слідчих ще продовжує працювати.

Копирайт изображения Wise County Sheriff's Office Image caption Сэмюел Літтл у в'язниці

Зі свідчень Літтла слідує, що він детально пам'ятає і своїх жертв, і самі вбивства - де він перебував, на якій машині їздив. В той самий час дати він пам'ятає не так гарно - Літтл плутається навіть в роках.

В основному він вбивав вразливих жінок, найчастіше наркозалежних та тих, хто займався проституцією. Це дозволяло йому довго уникати покарання - тіла жертв нерідко не вдавалося пізнати, кримінальні справи залишалися нерозкритими.

Методи вбивств не завжди залишали поліцейським докази, що підтверджують насильницьку смерть. Літтл, який займався боксом, зазвичай нокаутував своїх жертв, а потім душив. Поліція, яка не знаходила на тілах ні вогнепальних, ні ножових поранень, списувала смерті на передозування наркотиками, нещасні випадки або й зовсім природні причини.

Доказом причетності Літтла до злочинів могли б послужити сліди його ДНК на тілах або одязі жертв, але в 1970-і і 1980-і роки, коли той почав вбивати, база ДНК ще не стала частиною інструментарію поліцейських. До того ж, навіть коли аналіз по ДНК став частиною їх повсякденної роботи, збір доказів ускладнювався тим, що жертвами Літтла були повії.

ФБР вдалося скласти список з 60 жертв, про які розповів вже літній чоловік. У ньому найперше вбивство датується 1970-м або 1971-м роком. Тоді Літтл вбив білу жінку у Флориді. Наймолодшій його жертві, згідно зі свідченнями Літтла, було 16 - це був підліток-афроамериканець, якого Літтл вбив в Міссісіпі в 1984-му. Про більшість жертв відомі тільки місце смерті і вік.

Втім, про деяких Літтл розповів трохи більше подробиць. Так, він пам'ятає, що в 1984 році вбив в Ковінгтоні (штат Кентуккі) жінку, з якою познайомився в Коламбусі (штат Огайо). Її тіло він залишив десь на півночі штату. У 1973 році Літтл, за власним зізнанням, розправився з дівчиною на ім'я Сара, яка працювала в ресторані в Новому Орлеані. Найбільше жертв вбивця залишив в Лос-Анджелесі - там з 1987 по 1996 рік він убив 15 жінок.

Як впіймали вбивцю

Літтл ніколи не був зразковим громадянином. У 1950-ті він покинув школу і поїхав з дому в Огайо. Він був волоцюгою і ніколи не затримувався в одному місці надовго. Перші звинувачення в дрібних порушеннях датуються 1956-му роком. Літтл крав у магазинах, жебракував, щоб купити алкоголь і наркотики, і кочував з одного міста в інший. Історія затримань у нього багата, але поліцейські найчастіше просто намагалися змусити його виїхати з міста.

Копирайт изображения FBI Image caption ФБР позначило на мапі вбивства, які своїв Літтл

У 2012 році Літтла заарештували в Кентуккі і екстрадували до Каліфорнії за звинуваченням, пов'язаним з наркотиками. Тоді ж поліція Лос-Анджелеса зіставила ДНК Літтла з матеріалом, який виявили на тілах трьох жертв, убитих в період з 1987-го по 1989-й роки - справи з того часу залишалися нерозкритими. У всіх трьох випадках жінок побили і задушили. Тіла поліцейські знайшли в різних місцях - на звалищі, в гаражі і просто на алеї. У 2014-му Літтла засудили до трьох довічних ув'язнень.

Розкрити інші злочини Літтла допомогло те, що поліція Лос-Анджелеса звернулася до бази даних ФБР, що стосується насильницьких і сексуальних злочинів, під назвою ViCAP (Violent Criminal Apprehension Program). ФБР виявила безліч інших вбивств зі схожим почерком. Одне з них підтвердилось також через ДНК. Йшлося про жертву з Одеси, штат Техас. Допитувати Літтла поїхав техаський рейнджер Джеймс Холланд, фахівець з нерозкритих справ. Йому-то Літтл і зізнався в інших злочинах.

Літтла перевели з каліфорнійської в'язниці до техаської, як він і хотів. Стан здоров'я 78-річного чоловіка важкий, і у ФБР вважають, що він, скоріше за все, помре в техаській в'язниці.

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