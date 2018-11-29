Колишній юрист Трампа визнав, що брехав у Конгресі про зв'язки з Росією

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Колишній особистий юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коен визнав себе винним в тому, що навмисно брехав Конгресу США про проекти нерухомості Трампа в Росії.

Це зізнання він зробив в суді на Манхеттені в Нью-Йорку, куди прийшов рано вранці.

Коен заявив, що у 2017 році збрехав сенатському комітету з питань розвідки про плани Трампа збудувати Трамп-тауер в Москві.

У серпні цього року 52-річний Коен вже визнав себе винним у фінансових махінаціях і банківських аферах, а також в порушенні виборчого законодавства - юрист розплатився грошима, призначеними для кампанії, за мовчання двох жінок, які заявляли про свої близькі стосунки з Трампом, багаторічним клієнтом Коена.

Трамп, коментуючи зізнання Коена журналістам, назвав його "слабкою людиною" і заявив, що його колишній юрист бреше.

Згідно з судовими документами, у серпні 2017 року Коен дав неправдиві свідчення комітетам з розвідки Сенату і Палати представників, які розслідували можливе втручання Росії в президентські вибори 2016 року.

"Російське розслідування"

У 2016 році розвідка США з'ясувала, що під час президентських виборів в США Росія намагалася вплинути на результати голосування на користь Дональда Трампа. Москва усі звинувачення у втручанні заперечує. Президент Росії Володимир Путін назвав їх вигаданими.

Розслідування, яке очолює спецпрокурор Роберт Мюллер, намагається визначити, хто був залучений до операції. Мюллер і його команда встановили, що люди з найближчого оточення Трампа спілкувалися з російськими чиновниками і бізнесменами, а також, що інформацію про деякі контакти приховували.

Звинувачення вже висунули екс-начальнику штаба Трампа Полу Манафорту, екс-радникам Ріку Гейтсу і Джорджу Пападопулосу, а також колишньому раднику з національної безпеки Майклу Флінну.

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