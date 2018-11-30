Жінці видалили кісту, що важила, "як сім немовлят"
Жінка втратила третину власної ваги після операції з видалення 26-кілограмової кісти яєчника.
Незважаючи на негативні тести на вагітність, лікарі наполягали на тому, що Кейлі Фавелл має бути вагітною, оскільки її живіт ріс.
Але 28-річна жінка вважала себе "просто товстою".
Пані Фавелл з міста Суонсі почала набирати вагу в 2014 році.
"Я завжди була стрункою, але за кілька років у мене виріс цей животик", - розповіла вона.
"Він ріс настільки повільно, що я не думала, що щось не так. Я просто вважала, що набираю вагу", - розповідає Кейлі.
"Я зустрічаюся зі своїм хлопцем Джеймі Гіббінсом вже 10 років, і кілька разів ми замислювалися над тим, чи не вагітна я - але завжди проводили домашні тести на вагітність, і вони все вирішували".
Вона каже, що завжди дуже ніяковіла, коли пояснювала людям, що не вагітна.
Після того, як пані Фаввел знепритомніла на роботі у 2016 році, вона наважилася відвідати свого сімейного лікаря. Той сказав, що вона напевно має бути вагітною, попри негативні аналізи крові.
- Вчені розробляють імплантат, що допоможе виявити рак
- Чи отримаєте ви якісну медичну допомогу, якщо ви - жінка?
- Австралієць пересадив великий палець з ноги на руку
"Це був не перший випадок, коли мене приймали за вагітну. Люди бачили мене з цим животом та питали, коли мені народжувати".
Сімейний лікар продовжував бути впевненим у тому, що дівчина вагітна, та відправив її на ультразвукове сканування у січні минулого року.
"Я лежала там разом з Джеймі, коли радіолог торкалася мого животика зондом. Я бачила, як її очі розширилися від жаху, але екран був просто порожнім".
Її відправили на екстрену комп'ютерну томографію, яка виявила кісту, оточену рідиною.
Пані Фавелл перенаправили до консультанта з акушерства.
"До того часу мені було вже важко ходити та дихати".
"Я ніколи не забуду шок на його обличчі, коли консультант мене оглянув. Він сказав, що я має завеликі яєчники, і єдиним варіантом є хірургічне втручання, але він не міг сказати, що це було точно".
Врешті кісту видалили у березні минулого року. Виявилося, що вона важила 26 кілограмів - як сім новонароджених дітей.
"Вони пояснили, наскільки великою була ця кіста і показала мені фото - я не могла повірити, що я так довго носила цього медичного прибульця".
У пані Фаввел залишився великий шрам та розтяжки, але вона все ще зможе мати дітей.
"Тепер я забула про те, як це, коли не можеш водити автомобіль або піднятися сходами. Операція повернула мені моє життя".
Хочете отримувати головні матеріали в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!