Жінці видалили кісту, що важила, "як сім немовлят"

Копирайт изображения Keely Favell / Hook News

Жінка втратила третину власної ваги після операції з видалення 26-кілограмової кісти яєчника.

Незважаючи на негативні тести на вагітність, лікарі наполягали на тому, що Кейлі Фавелл має бути вагітною, оскільки її живіт ріс.

Але 28-річна жінка вважала себе "просто товстою".

Пані Фавелл з міста Суонсі почала набирати вагу в 2014 році.

"Я завжди була стрункою, але за кілька років у мене виріс цей животик", - розповіла вона.

Копирайт изображения Keely Favell / Hook News

"Він ріс настільки повільно, що я не думала, що щось не так. Я просто вважала, що набираю вагу", - розповідає Кейлі.

"Я зустрічаюся зі своїм хлопцем Джеймі Гіббінсом вже 10 років, і кілька разів ми замислювалися над тим, чи не вагітна я - але завжди проводили домашні тести на вагітність, і вони все вирішували".

Вона каже, що завжди дуже ніяковіла, коли пояснювала людям, що не вагітна.

Після того, як пані Фаввел знепритомніла на роботі у 2016 році, вона наважилася відвідати свого сімейного лікаря. Той сказав, що вона напевно має бути вагітною, попри негативні аналізи крові.

"Це був не перший випадок, коли мене приймали за вагітну. Люди бачили мене з цим животом та питали, коли мені народжувати".

Сімейний лікар продовжував бути впевненим у тому, що дівчина вагітна, та відправив її на ультразвукове сканування у січні минулого року.

"Я лежала там разом з Джеймі, коли радіолог торкалася мого животика зондом. Я бачила, як її очі розширилися від жаху, але екран був просто порожнім".

Її відправили на екстрену комп'ютерну томографію, яка виявила кісту, оточену рідиною.

Пані Фавелл перенаправили до консультанта з акушерства.

Копирайт изображения Keely Favell / Hook News Image caption Кейлі Фавелл та Джемі Гіббінс

"До того часу мені було вже важко ходити та дихати".

"Я ніколи не забуду шок на його обличчі, коли консультант мене оглянув. Він сказав, що я має завеликі яєчники, і єдиним варіантом є хірургічне втручання, але він не міг сказати, що це було точно".

Врешті кісту видалили у березні минулого року. Виявилося, що вона важила 26 кілограмів - як сім новонароджених дітей.

"Вони пояснили, наскільки великою була ця кіста і показала мені фото - я не могла повірити, що я так довго носила цього медичного прибульця".

Копирайт изображения Keely Favell / Hook News Image caption Фото Кейлі після операції

У пані Фаввел залишився великий шрам та розтяжки, але вона все ще зможе мати дітей.

"Тепер я забула про те, як це, коли не можеш водити автомобіль або піднятися сходами. Операція повернула мені моє життя".

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