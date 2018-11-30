Літак Меркель здійснив екстрену посадку в Кельні незабаром після злету

Копирайт изображения EPA Image caption На землі літак зустріли машини екстрених служб

Канцлер Німеччини Ангела Меркель пропустить відкриття саміту "Великої двадцятки" в Аргентині через те, що її літак здійснив вимушену посадку незабаром після злету з аеропорту в Берліні.

Саме на цьому літаку летіла німецька делегація на чолі з канцлером для участі в саміті.

У її офісі кажуть, що пані Меркель та члени делегації здійснили безпечну, але незаплановану посадку в Кельні після того, як на літаку виникла технічна проблема.

Літак повернув назад, коли перебував над Нідерландами, повідомляє німецьке інформаційне агентство dpa.

Як повідомляють, пані Меркель відправиться в Буенос-Айрес у п'ятницю.

Жодних деталей технічної несправності не надали.

Капітан оголосив пасажирам, що він вирішив повернутися після "несправності декількох електронних систем", повідомляє агентство Reuters.

На злітно-посадковій смузі аеропорту літак зустріли машини екстрених служб.

Як повідомляється, пізніше пані Меркель та делегація Німеччини поїхали автобусом до готелю в Бонні.

Копирайт изображения EPA Image caption Пані Меркель довелося заночувати в готелі в Бонні

Німецькі ЗМІ також додали, що канцлер та міністр фінансів Олаф Шольц, як очікується, прибудуть до Аргентини в п'ятницю, можливо, регулярним рейсом.

Урядовий літак Airbus A340 названий на честь Конрада Аденауера, післявоєнного канцлера Західної Німеччини.

Проблеми у цього літака виникають не вперше.

У жовтні він приземлився в Індонезії після того, як гризуни пошкодили електричні кабелі під час щорічної зустрічі Міжнародного валютного фонду (МВФ), повідомляє dpa.

Копирайт изображения AFP Image caption Саме літаком "Конрад Аденауер" канцлер Німеччини користується для державних візитів

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