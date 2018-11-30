Літак Меркель здійснив екстрену посадку в Кельні незабаром після злету
Канцлер Німеччини Ангела Меркель пропустить відкриття саміту "Великої двадцятки" в Аргентині через те, що її літак здійснив вимушену посадку незабаром після злету з аеропорту в Берліні.
Саме на цьому літаку летіла німецька делегація на чолі з канцлером для участі в саміті.
У її офісі кажуть, що пані Меркель та члени делегації здійснили безпечну, але незаплановану посадку в Кельні після того, як на літаку виникла технічна проблема.
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Літак повернув назад, коли перебував над Нідерландами, повідомляє німецьке інформаційне агентство dpa.
Як повідомляють, пані Меркель відправиться в Буенос-Айрес у п'ятницю.
Жодних деталей технічної несправності не надали.
Капітан оголосив пасажирам, що він вирішив повернутися після "несправності декількох електронних систем", повідомляє агентство Reuters.
На злітно-посадковій смузі аеропорту літак зустріли машини екстрених служб.
Як повідомляється, пізніше пані Меркель та делегація Німеччини поїхали автобусом до готелю в Бонні.
Німецькі ЗМІ також додали, що канцлер та міністр фінансів Олаф Шольц, як очікується, прибудуть до Аргентини в п'ятницю, можливо, регулярним рейсом.
Урядовий літак Airbus A340 названий на честь Конрада Аденауера, післявоєнного канцлера Західної Німеччини.
Проблеми у цього літака виникають не вперше.
У жовтні він приземлився в Індонезії після того, як гризуни пошкодили електричні кабелі під час щорічної зустрічі Міжнародного валютного фонду (МВФ), повідомляє dpa.
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