Україна обмежить в'їзд чоловікам із Росії віком 16-60 років

Копирайт изображения УНІАН

Громадянам Росії чоловічої статі, яким від 16 до 60 років, обмежили в'їзд до України. Про це заявив на нараді з президентом України голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал.

"В пунктах пропуску здійснюються посилені заходи контролю, на сьогодні обмежено в'їзд іноземців, перш за все, це громадян Російської Федерації, здійснюється непропуск громадян Російської Федерації віком від 16 до 60 років, чоловічої статі", - сказав він.

При цьому у випадку поїздки з гуманітарною метою російських чоловіків пускатимуть.

"У разі обстановки гуманітарного характеру пропуск громадян Російської Федерації, які їдуть там на похорони чи з якоюсь іншою метою, ми пропускаємо", - сказав він.

Президент Порошенко уточнив, що це "заходи, які заважають Російській Федерації формувати тут загони приватних армій... і не дати провести операції, які вони намагалися провести у 2014 році".

Пропустити Twitter допис , автор: @poroshenko Україна ввела обмеження щодо в'їзду громадян РФ чоловічої статі віком від 16 до 60, щоб РФ не формувала в Україні загони "приватних" армій, які насправді є представниками Збройних Сил РФ. Щоб не дати росіянам здійснити в Україні ті операції, які вони планували ще у 2014 році. pic.twitter.com/upJyp1JLrO — Петро Порошенко (@poroshenko) 30 листопада 2018 р.

Пан Цигикал уточнив, що для громадян України не буде жодних обмежень.

Президент також заявив, що виступає за посилення вимог реєстрації громадян Росії, які знаходяться в Україні, особливо в областях, де воєнний стан.

"Я би посилив вимоги до реєстрації, особливо в областях, в яких введений воєнний стан, щодо громадян Російської Федерації. Пропозиції прошу внести мені протягом 24 годин на затвердження", - сказав він.

У прес-службі Держприкордонслужби України, BBC News Україна повідомили, що громадяни Росії чоловічої статі віком 16-60 років від самого початку збройної агресії належать до групи ризику і щодо них здійснювався посилений прикордонний контроль.

У четвер Державна прикордонна служба України вирішила закрити в'їзд до Криму для всіх іноземних громадян.

Хочете отримувати головні матеріали в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!