СБУ проводить обшук у настоятеля Києво-Печерської Лаври

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Служба безпеки проводить обшук у настоятеля Києво-Печерської Лаври - митрополита Вишгородського і Чорнобильського Української православної церкви Московського патріархату Павла (Лебедя). Про це заявив керівник апарату СБУ Ігор Гуськов.

"СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури Київської області... проводить санкціоновані слідчі дії у настоятеля Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополита Павла (Лебедя)", - сказав пан Гуськов.

Обшук триває у рамках кримінального провадження за статтею про розпалювання міжконфесійної ворожнечі.

Він додав, що про результати обшуків буде повідомлено додатково.

У СБУ підкреслили, що дана кримінальна справа не проти Павла, а за фактом розпалювання міжконфесіональної ворожнечі.

Голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП архієпископ Климент (Вечеря) в коментарі BBC News Україна повідомив, що обшук проводиться не за місцем проживання митрополита, а у підсобному "господарстві Києво-Печерської Лаври у селі Воронків Бориспільського району Київської області".

Архієпископ Климент сказав, що причина обшуку йому невідома.

За даними джерел BBC News Україна, СБУ може розслідувати факти розповсюдження антиукраїнської літератури.

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