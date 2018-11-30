Копирайт изображения AFP/GETTY IMAGES Image caption Напередодні суд в Сімферополі призначив затриманим українцям два місяці арешту

Усіх 24 українських моряків, яких затримали в районі Керченської протоки, перевезли до Москви. Про це повідомила "уповноважена з прав людини Криму" Людмила Лубіна.

"Жодного моряка в СІЗО Сімферополя не лишилося", - підтвердила пані Лубіна.

Наразі їх можуть перевести лише до слідчого ізолятору, "поки вони заарештовані".

За її словами, за клопотанням слідчого міського голови, це можуть змінити.

У четвер адвокат Джеміль Темішев, який захищає інтереси командира судна "Бердянськ" Романа Мокряка, повідомив, що його підзахисного разом з іншими українцями вивезли до Москви.

Про це йому повідомили "колеги з Лефортово".

Адвокат сказав BBC News Україна, що не знає, про яку саме кількість моряків йде мова.

Допуск до моряків

Копирайт изображения Getty Images

У російському МЗС повідомили, що отримали від українських дипломатів ноту з вимогою забезпечити консульський доступ до моряків.

Міністр закордонних справ Клімкін повідомив, що консули України готові до переведення моряків у "Лефортово".

"Наші консули готові до цього, оскільки у нас там є доступ", - сказав міністр на нараді у президента.

Він також повідомив, що Міжнародний комітет Червоного хреста спрямував до Москви прохання надати допуск до затриманих моряків.

"Причому вимагають як фізичного допуску, так і медичного. Оскільки ми не знаємо, який фізичний і психологічний тиск на них сьогодні чиниться. Ми повинні отримати незалежну інформацію",- заявив пан Клімкін.

Він нагадав, що згідно з міжнародним гуманітарним правом затримані моряки є військовополоненими і тому суду не підлягають.

"Ми отримали підтримку з боку наших міжнародних партнерів щодо цієї позиції", - уточнив міністр.

Європейський суд з прав людини зобов`язав Росію в понеділок, 3 грудня, надати інформацію про захоплення в полон українських моряків.

Росія має повідомити про юридичні підстави утримання моряків, місця утримання, спричинені поранення і надану медичну допомогу.

Таке рішення Європейський суд ухвалив у відповідь на заяву уряду України про захист прав моряків, затриманих Росією в Керченській протоці.

Арешт на два місяці

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Затримані моряки є військовополоненими і суду не підлягають, заявив глава МЗС Павло Клімкін

28 листопада стало відомо, що кримські суди в Сімферополі і Керчі обрали запобіжні заходи для всіх 24 українців, що перебували на затриманих Росією суднах.

Їх звинувачують у порушенні державного кордону РФ. За цією статтею їм загрожує позбавлення волі терміном до шести років.

Згідно з рішенням суду, українці перебуватимуть під арештом принаймні протягом двох місяців: до 25 січня 2019 року.

Моряки перебували на борту рейдового буксира "Яни Капу" та катерів українських ВМС "Бердянськ" та "Нікополь, які 25 листопада захопили російські прикордонники, нібито через порушення кордону в районі Керченської протоки.

В Україні це назвали провокацією та актом агресії. Міністерство з питань тимчасово окупованих територій оприлюднило карту, на якій зазначено, що Росія атакувала українські військові кораблі в міжнародних водах Чорного моря, тобто за межами лінії державного кордону України на морі, що тимчасово не контролюється Україною внаслідок окупації території АРК Крим.

Під час нападу російські кораблі застосували зброю, троє українців отримали поранення.

Протягом кількох днів вони перебували в керченській лікарні, проте напередодні з'явилася інформація, що їх виписали і переправили до СІЗО.

Серед екіпажу було двоє співробітників СБУ, які "виконували службові завдання з контррозвідувального забезпечення підрозділу ВМС України", повідомили у відомстві.

Україна, низка європейських країн, Канада, США, а також ЄС та НАТО закликали Росію негайно звільнити українські кораблі та екіпаж.

Напередодні президент Дональд Трамп скасував зустріч з президентом Володимиром Путіним на саміті "Великої двадцятки" в Аргентині, оскільки Росія досі не відпустила українських моряків та кораблі.

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.