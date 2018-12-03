Поліція Нью-Йорка знайшла обручку, яку впустили в каналізацію

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Співробітники поліції Нью-Йорка розшукали пару, яка заручилася в п'ятницю на Таймс-сквер. Пошуки почалися після того, як стало відомо про те, що під час цієї романтичної події обручка впала у каналізацію.

У неділю у Twitter поліції Нью-Йорка з'явилося повідомлення про те, що вона вживає заходів, аби повернути обручку закоханим, які приїхали з Великої Британії.

Записи камер відеоспостереження показують, як романтичний вечір пішов не за планом, і пара безуспішно намагається дістати кільце. Кадри зробили близько опівночі в ніч на п'ятницю, і відео незабаром оприлюднила поліція.

На відео не показаний момент, коли чоловік освідчується, але ми бачимо, як він опускається на одне коліно, намагаючись знайти кільце.

Його наречена, яка, як підтвердила поліція, відповіла "так", прикладає свої руки до обличчя, коли розуміє, що сталося. Вона нахиляється поруч із хлопцем, намагаючись допомогти, але їм не вдається знайти кільце.

Потім чоловік лягає на решітку, намагаючись дотягнутись до обручки, але знову ж таки не може його дістати.

Співробітникам поліції пізніше вдалося витягти кільце, яке навіть почистили.

Вони також почали пошук закоханих і попросили їх про себе повідомити. У поліції знали, що закохані вже поїхали зі США.

У неділю в Twitter нью-йоркської поліції з'явилося фото обручки з написом: "Ось фотографія кільця, яке наші офіцери знайшли (і почистили). Телефонуйте 1-800-577-TIPS або надсилайте повідомлення @NYPDTips, якщо ви знаєте цю щасливу пару, щоб ми могли повернути його їм!".

Через кілька годин закоханих знайшли, ними виявилися туристи з Великої Британії на ім'я Джон і Даніелла. BBC вдалося з ними зв'язатися, вони з міста Пітерборо в графстві Кембріджшир.

Виявилося, що через кілька хвилин після того, як вони приземлилися у британському аеропорту, з ними зв'язався друг та розповів про кампанію в соціальних мережа.

"Ми не могли повірити в це, ми дійсно думали, що обручка зникла", - сказала Даніелла.

"Ми настільки вдячні всім, особливо Департаменту поліції Нью-Йорка та усім, хто поділився нашою історією", - сказала пара.

Тепер закохані планують зв'язатися з поліцією Нью-Йорку, аби повернути собі обручку.

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