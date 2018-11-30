“Велика сімка” вимагає від Росії звільнити українських моряків
Міністри іноземних справ "Великої сімки" вимагають від російської влади звільнити українських моряків і повернути Києву кораблі, затримані під час конфлікту у Керченській протоці.
"Немає жодного виправдання застосуванню Росією сили проти українських кораблів і їх екіпажу", - йдеться у спільній заяві очільників МЗС Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Британії, США, а також Верховного представника ЄС.
Міністри також закликали Москву "утриматися від стовреня перешкод для законного переходу через Керченську протоку".
- Україна обмежить в'їзд чоловікам із Росії віком 16-60 років
- Україна повністю закрила для іноземців в'їзд до Криму
- Воєнний стан почав діяти: що він передбачає
Раніше у п'ятницю стало відомо, що 21 українського моряка, арештованого в Криму після інциденту в Керченській протоці, доправили у московський СІЗО "Лефортово". Ще троє наразі перебувають в лікарні, оскільки під час обстрілу свого корабля вони були поранені.
Президент ЄС Дональд Туск заявив, що країни Євросоюзу в грудні, найімовірніше, подовжать санкції проти Росії.
"Європа єдина у своїй підтримці суверенітету України і її територіальної цілісності. Тому я впевнений, що ЄС подовжить санкції проти Росії в грудні", - сказав Туск напередодні початку саміту "Великої двадцятки" в Аргентині.
Інцидент у Керченській протоці
Після анексії Криму Росія вважає півостірів і води, що його омивають, своїми. Україна і більшість країн світу з цим не згодні. Міністри G7 у своєму зверненні ще раз зауважили, що ніколи не визнають Крим російським.
В неділю, 25 листопада, стало відомо, що російські прикордонники захопили українські кораблі та моряків, які на них перебували.
Російська сторона запевняє, що українські кораблі не подавали запит на прохід через Керченську протоку і винуватить Київ у провокації.
За словами начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка, це була планова і законна морська операція, яка не передбачала жодних військових дій. Однак російські кораблі застосували зброю на ураження.
Троє українців отримали поранення.
В прес-службі ФСБ наполягають, що українські кораблі "здійснили спробу незаконних дій" у межах "територіального моря Росії" (яким Кремль вважає води біля Криму) й не реагували на вимоги про зупинку.
Інцидент став приводом для запровадження на території окремих українських областей воєнного стану і обмеження на в'їзд до України для російських чоловіків, яким від 16 до 60 років.
Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.