Саміт G20: Трамп і Путін не потисли руки, Макрона ніхто не зустрів

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У Буенос-Айресі проходить відкриття саміту "Великої двадцятки", на якому світові лідери обговорюватимуть найгостріші проблеми сьогодення.

Очікується, що головними темами саміту стануть конфлікт України і Росії у Керченській протоці, вбивство саудівського журналіста Хашоггі, питання торгової політики і зміна клімату.

Журналісти з місця подій вже встигли звернути увагу на те, що президенти США і Росії не потисли одне одному руки. Як повідомляє телеканал MSNBC, коли лідери держав вишиковувалися для спільного фото, Володимир Путін першим піднявся на подіум, а Дональд Трамп просто пройшов повз нього.

Згодом, коли політики вирушили до зали пленарних засідань, президент РФ йшов попереду, Трамп тримався на відстані від нього.

Так само, звертають увагу журналісти, президент США уникнув рукостискання зі спадковим принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом.

Натомість привітався з ним Володимир Путін - причому їхнє рукостискання було відверто дружнім. На численних фото видно, як вони сидять поруч, щось обговорюють і сміються.

Копирайт изображения Reuters Image caption Володимир Путін і спадковий принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман

Що сталося?

Ще нещодавно очікували, що під час саміту G20 Трамп і Путін проведуть зустріч, проте напередодні президент США повідомив про її скасування. Рішення ухвалили через захоплення Росією українських суден в Керченській протоці.

"Нам не подобається те, що трапилось. Це нікому не подобається", - заявив Трамп у п'ятницю.

Згодом прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков не виключив, що Путін і Трамп все ж зможуть поговорити "на ногах" під час саміту - без організації офіційної зустрічі.

Проте вже за годину після цього представник Білого дому повідомив, що жодних зустрічей у такому форматі так само не планується.

Той факт, що Трамп проігнорував і принца Саудівської Аравії, пов'язуть зі скандалом навколо вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі в будівлі саудівського консульства в Стамбулі.

Ймовірно, з цієї ж причини "розвести" з Мохаммедом бін Салманом організатори вирішили президента Туреччини. На спільному фото їх розставили по різних кінцях подіуму.

Курйоз з Макроном

Президент Франції Еманнюель Макрон, як і інші світові лідери, прибув до Буенос-Айреса літаком. Проте на виході він виявив, що його з дружиною з якихось причин ніхто не зустрічає.

Марон не розгубився: він потис руку двом працівникам аеропорту і самостійно пішов по червоній доріжці.

Віце-президент Аргентини Габріела Мекетті зустріла французького лідера тільки тоді, коли він вже підійшов до свого автомобіля.

Копирайт изображения Reuters Image caption Еманнюель Макрон, якого ніхто не зустрів на виході з літака, потис руки працівникам аеропорту.

Згодом аргентинські ЗМІ, написали, що інцидент трапився через "помилку в протоколі".

"Велика двадцятка"

"Велика двадцятка" складається з 19 найбільш промислово розвинених країн світу і Євросоюзу як окремого члена організації.

До G20 входять Аргентина, Австралія, Бразилія, Канада, Китай, Франція, Німеччина, Індія, Індонезія, Італія, Японія, Мексика, Росія, Саудівська Аравія, ПАР, Південна Корея, Туреччина, Велика Британія і США.

Саміт є майданчиком для проведення великої кількості зустрічей між лідерами країн.

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