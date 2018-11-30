Саміт G20: Трамп і Путін не потисли руки, Макрона ніхто не зустрів
У Буенос-Айресі проходить відкриття саміту "Великої двадцятки", на якому світові лідери обговорюватимуть найгостріші проблеми сьогодення.
Очікується, що головними темами саміту стануть конфлікт України і Росії у Керченській протоці, вбивство саудівського журналіста Хашоггі, питання торгової політики і зміна клімату.
Журналісти з місця подій вже встигли звернути увагу на те, що президенти США і Росії не потисли одне одному руки. Як повідомляє телеканал MSNBC, коли лідери держав вишиковувалися для спільного фото, Володимир Путін першим піднявся на подіум, а Дональд Трамп просто пройшов повз нього.
Згодом, коли політики вирушили до зали пленарних засідань, президент РФ йшов попереду, Трамп тримався на відстані від нього.
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Так само, звертають увагу журналісти, президент США уникнув рукостискання зі спадковим принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом.
Натомість привітався з ним Володимир Путін - причому їхнє рукостискання було відверто дружнім. На численних фото видно, як вони сидять поруч, щось обговорюють і сміються.
Що сталося?
Ще нещодавно очікували, що під час саміту G20 Трамп і Путін проведуть зустріч, проте напередодні президент США повідомив про її скасування. Рішення ухвалили через захоплення Росією українських суден в Керченській протоці.
"Нам не подобається те, що трапилось. Це нікому не подобається", - заявив Трамп у п'ятницю.
Згодом прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков не виключив, що Путін і Трамп все ж зможуть поговорити "на ногах" під час саміту - без організації офіційної зустрічі.
Проте вже за годину після цього представник Білого дому повідомив, що жодних зустрічей у такому форматі так само не планується.
Той факт, що Трамп проігнорував і принца Саудівської Аравії, пов'язуть зі скандалом навколо вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі в будівлі саудівського консульства в Стамбулі.
Ймовірно, з цієї ж причини "розвести" з Мохаммедом бін Салманом організатори вирішили президента Туреччини. На спільному фото їх розставили по різних кінцях подіуму.
Курйоз з Макроном
Президент Франції Еманнюель Макрон, як і інші світові лідери, прибув до Буенос-Айреса літаком. Проте на виході він виявив, що його з дружиною з якихось причин ніхто не зустрічає.
Марон не розгубився: він потис руку двом працівникам аеропорту і самостійно пішов по червоній доріжці.
Віце-президент Аргентини Габріела Мекетті зустріла французького лідера тільки тоді, коли він вже підійшов до свого автомобіля.
Згодом аргентинські ЗМІ, написали, що інцидент трапився через "помилку в протоколі".
"Велика двадцятка"
"Велика двадцятка" складається з 19 найбільш промислово розвинених країн світу і Євросоюзу як окремого члена організації.
До G20 входять Аргентина, Австралія, Бразилія, Канада, Китай, Франція, Німеччина, Індія, Індонезія, Італія, Японія, Мексика, Росія, Саудівська Аравія, ПАР, Південна Корея, Туреччина, Велика Британія і США.
Саміт є майданчиком для проведення великої кількості зустрічей між лідерами країн.
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