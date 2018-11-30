Вперше за 10 років потяг з Південної Кореї перетнув кордон з КНДР
Вперше за більш ніж 10 років Північною Кореєю проїдеться південнокорейський потяг. На його борту перебуває команда спеціалістів, які вивчатимуть стан залізничних шляхів КНДР, аби згодом допомогти у їх модернізації.
Останнім часом у стосунках між Сеулом і Пхеньяном - небувале потепління.
Очікується, що спільний проект з модернізації залізничного сполучення зрештою зробить можливими торгівлю і подорожі між обома країнами.
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Протягом наступних 18 днів південнокорейські спеціалісти здолають шлях загальною протяжністю в 1 200 кілометрів - за цей час вони побувають майже в усіх куточках КНДР. Після цього стане зрозуміло, які саме роботи варто провести, аби покращити стан північнокорейської залізниці.
Деякі об'єкти залізничної інфраструктури КНДР були збудовані ще на початку XX століття - Пхеньян сподівається, що південний сусід зможе допомогти в тому, аби провести капітальний ремонт залізниці.
Також не виключено, що незабаром відбудеться церемонія з'єднання залізничних шляхів обох Корей.
За словами Лори Бікер, кореспондентки BBC в Сеулі, на цьому етапі південнокорейським експертам дозволено тільки оглянути залізницю КНДР.
Щоб зробити цю поїздку можливою, сторонам довелося отримати спеціальний дозвіл від ООН - аби обійти санкції, які забороняють поставку певних видів палива і обладнання до КНДР.
Чо Мйонг-гьон, який очолює міністерство об'єднання Республіки Корея, каже, що мета проекту - "подолати розділення обох країн і відкрити нове майбутнє для Корейського півострову.
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