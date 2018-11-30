Вперше за 10 років потяг з Південної Кореї перетнув кордон з КНДР

Копирайт изображения Getty Images

Вперше за більш ніж 10 років Північною Кореєю проїдеться південнокорейський потяг. На його борту перебуває команда спеціалістів, які вивчатимуть стан залізничних шляхів КНДР, аби згодом допомогти у їх модернізації.

Останнім часом у стосунках між Сеулом і Пхеньяном - небувале потепління.

Очікується, що спільний проект з модернізації залізничного сполучення зрештою зробить можливими торгівлю і подорожі між обома країнами.

Протягом наступних 18 днів південнокорейські спеціалісти здолають шлях загальною протяжністю в 1 200 кілометрів - за цей час вони побувають майже в усіх куточках КНДР. Після цього стане зрозуміло, які саме роботи варто провести, аби покращити стан північнокорейської залізниці.

Деякі об'єкти залізничної інфраструктури КНДР були збудовані ще на початку XX століття - Пхеньян сподівається, що південний сусід зможе допомогти в тому, аби провести капітальний ремонт залізниці.

Копирайт изображения Getty Images

Копирайт изображения EPA

Копирайт изображения Getty Images

Копирайт изображения AFP

Також не виключено, що незабаром відбудеться церемонія з'єднання залізничних шляхів обох Корей.

За словами Лори Бікер, кореспондентки BBC в Сеулі, на цьому етапі південнокорейським експертам дозволено тільки оглянути залізницю КНДР.

Щоб зробити цю поїздку можливою, сторонам довелося отримати спеціальний дозвіл від ООН - аби обійти санкції, які забороняють поставку певних видів палива і обладнання до КНДР.

Чо Мйонг-гьон, який очолює міністерство об'єднання Республіки Корея, каже, що мета проекту - "подолати розділення обох країн і відкрити нове майбутнє для Корейського півострову.

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.