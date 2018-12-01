Копирайт изображения Hansons Auctioneers

Глечик за п'ять доларів виявився стародавнім виробом Індської цивілізації віком більш ніж 4000 років.

Виріб із зображенням антилопи потрапив на очі Карлу Мартіну п'ять років тому, коли він блукав блошиним ринком у Віллінгтоні, що в британському графстві Дербішир.

Чоловік придбав глечик і весь цей час використовував його як склянку для зубної щітки.

Сьогодні пан Мартін зізнається, що йому трохи незручно через те, що він так звично використовував цей предмет однієї з найдавніших людських цивілізацій.

Мартін, за його ж словами, любить все старе, незвичайне і колекційне. Глечик сподобався йому з першого погляду, і він віддав за нього і ще один керамічний виріб чотири фунти стерлінгів (еквівалент п'яти доларів).

"Я поставив його в ванній кімнаті й ставив туди зубну щітку та пасту, - каже чоловік. - На ньому навіть залишилося кілька слідів від пасти. Я, звісно, підозрював, що це дуже старий глечик, але згодом просто забув про це".

Копирайт изображения Hansons Auctioneers Image caption Карл Мартін досі не може зрозуміти, як настільки цінний глечик опинився на блошиному ринку

За оцінкою аукціонера Джеймса Бренчлі, глечик виготовили близько 1900-го року до нашої ери представники Індської цивілізації.

Ця цивілізація Бронзової доби, розповідає Бренчлі, переважно знаходилась на територіях, які сьогодні займають Індія, Пакистан і Афганістан.

"Разом зі стародавнім Єгиптом і Месопотамією це була одна з ранніх колисок людської цивілізації. До того ж, найбільша з них усіх".

"Дивна річ, - додає Карл Мартін. - Лишається лише здогадуватися, як цей стародавній предмет опинився на барахолці в Південному Дербіширі".

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