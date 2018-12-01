Помер колишній президент США Джордж Буш-старший

Копирайт изображения REUTERS Image caption Джордж Буш-старший у 2012 році

У віці 94 років помер Джордж Герберт Вокер Буш - 41-й президент Сполучених Штатів.

Про це повідомив його син - також екс-президент - Буш-молодший.

Республіканець Джордж Буш-старший провів у Білому домі лише один президентський строк - з 1989 по 1993 рік - і потім програв на виборах демократу Біллу Клінтону.

Проте на час президентства Буша випав період історичних змін у світі: падіння комунізму в Європі та розвал СРСР - головного ідеологічного та військового опонента Америки.

До цього Буш-старший два строки обіймав посаду віце-президента за президента Рональда Рейгана.

У квітні він потрапив до реанімації з інфекцією крові, за тиждень після смерті його дружини Барбари.

У Джорджа Буша-старшого залишилося п'ятеро дітей, 17 онуків і вісім правнуків.

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