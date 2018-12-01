Копирайт изображения Reuters Image caption Російські прикордонники стали частіше не пускати українців в Росію після того, як Україна запровадила обмеження на в'їзд росіян

Російські прикордонники стали частіше не пропускати українців в Росію.

Про це BBC News Україна повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За його даними, вчора росіяни не пропустили через кордон 39 українців.

Це майже вдвічі більше, ніж цей показник становив ще кілька днів тому, за словами пана Демченко.

"Ми чули звинувачення з боку Росії і те, що вони не будуть застосовувати якихось дзеркальних відповідей. Однак ми бачимо, що все ж таки вони відмовляють у праві в'їзду в свою державу українцям", - заявив речник Держприкордонслужби.

У п'ятницю, 30 листопада, в Україні запровадили обмеження для в'їзду чоловіків, які мають російське громадянство, віком від 16 до 60 років. Їх віднесли до особливої групи ризику.

Як пояснили у Держприкордонслужбі, до росіян на пунктах пропуску будуть застосовувати заходи особливого контролю, зокрема проводитимуть співбесіди та детальну перевірку інформації.

У перший день нових обмежень до України на безпосередньому кордоні з Росією не пропустили близько 100 росіян, розповів пан Демченко.

Більшість із них не змогли підтвердити мету свого візиту до України, деякі не мали належних документів.

За день до цього, 29 листопада, перетнути кордон з Україною намагалося близько 1,5 тисячі громадян Росії, відмовили ж у в'їзді 75 людям.

Як розповів речник Держприкордонслужби, кількість відмов у в'їзді українцям до Росії змінювалася.

За словами пана Демченка, в певний період доходило до 50 українців на день, яких не пропускали до Росії, але останнім часом ця цифра була меншою.

Президент Порошенко, оголошуючи про нові обмеження, уточнив, що це "заходи, які заважають Російській Федерації формувати тут загони приватних армій... і не дати провести операції, які вони намагалися провести у 2014 році".

В Росії такі нововведення назвали "кульбітами", але заявили, що дзеркальних заходів не застосовуватимуть.

За даними Державної служби статистики, у 2017 році на територію України заїхали понад 1,46 млн російських громадян.

З 26 листопада до 26 грудня в десяти областях України запроваджено воєнний стан після захоплення росіянами українських військових кораблів та моряків у Керченській протоці.

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