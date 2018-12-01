Анджеліна Джолі та Бред Пітт поділили дітей

Копирайт изображения PA Image caption Бред Пітт і Анджеліна Джолі розлучилися у 2016 році

Голлівудські актори Анджеліна Джолі і Бред Пітт уклали угоду про розподілення опіки над дітьми, повідомив адвокат, який веде справу.

Зіркова пара розлучилася у вересні 2016 року після двох років офіційного шлюбу.

На розлучення подала пані Джолі, назвавши причиною "непримиримі розбіжності".

Адвокат Анджеліни Джолі не повідомив, як саме колишнє подружжя розділило опіку над дітьми.

У Джолі і Пітта шестеро дітей, яким зараз від 10 до 17 років.

Троє з них названі: Меддокс - з Камбоджі, Захара - з Ефіопії і Пакс Т'єн з В'єтнаму. Троє рідні - 12-річна Шайло і близнюки Нокс і Вів'єн, яким по 10 років.

Згідно з першою угодою 2016 року, всі шестеро дітей залишалися жити із матір'ю, а Пітт мав право їх відвідувати.

Актор прагнув добитися рівної опіки над дітьми.

Роман між Джолі та Піттом спалахнув на зйомках фільму "Містер і місіс Сміт" у 2004 році.

Через 10 років стосунків вони офіційно одружилися.

Пітт раніше був одружений із зіркою серіалу "Друзі" Дженіфер Еністон. Для Джолі це був третій шлюб.

Під час розлучення боротьба за право опіки над дітьми перетворилася на жорстоку баталію.

Як повідомляли ЗМІ, Джолі була незадоволена методами виховання дітей, які застосовував її чоловік.

Бреда Пітта підозрювали у знущаннях над дітьми, а саме в тому, що він кричав у присутності кількох із них. Після розслідування обвинувачення з нього зняли.

Згідно з укладеною угодою, пара не буде сперечатися про опіку в суді. Але домовленості щодо остаточних умов розлучення ще немає.

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