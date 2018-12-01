З наступного тижня Генштаб проведе збори для резервістів

Копирайт изображения Прес-центр Оперативного командування "Схід"

Генштаб Збройних сил України з 3 грудня проведе масштабні збори для резервістів та військовозобов'язаних, повідомили у прес-службі відомства.

Збори пов'язані із запровадженням воєнного стану в Україні, що передбачає зокрема уточнення завдань Збройних сил.

Як пояснив BBC News Україна речник Генштабу Богдан Сеник, на збори викликатимуть оперативний резерв першої черги.

Подробиці щодо зборів повідомлять в понеділок, 3 грудня.

До резерву першої черги потрапляють військові, яких призвали до Збройних сил з першої по шосту черги мобілізації і які брали участь в АТО, а також ті, хто пройшов строкову службу з 2014 року. Такі військові мають спеціальну відмітку у воєнному білеті.

"Однією із складових підготовки Збройних Сил України до відсічі збройної агресії є підготовка людських резервів", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Збори проведуть як у складі бригад - тривалістю до 15 діб, так і у складі навчальних центрів - до 20 діб.

Таким чином передбачається, що всі зборові заходи будуть завершені до початку новорічних свят, повідомляє прес-служба.

В десяти областях, де запроваджено воєнний стан також проведуть масові збори з військовозобов'язаними територіальної оборони, тривалістю до 10 діб.

У відомстві наголосили, що мобілізацію проводитимуть лише у випадку відкритої агресії.

Якщо це станеться, до Збройних Сил призиватимуть не лише тих, хто буде на зборах, а усіх резервістів та військовозобов'язаних.

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