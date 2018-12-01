“Застряг, зараза”: Експрес до Борисполя зламався на другий день роботи

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Швидкісний експрес до аеропорту "Бориспіль" зламався на другий день після початку роботи. Про це повідомляє кореспондент "Громадського" з місця події.

За його словами, експрес виїхав з вокзалу об 11:01 і мав прибути до аеропорту об 11:37. Проте за п'ять кілометрів до терміналу D, прямо посеред поля, потяг зламався. Він рушив з місця лише через годину.

Наразі всі пасажири потяга вже в аеропорту.

Причини несправності поки точно не відомі. Деякі працівники експреса кажуть, що в нього не заводився двигун.

Значна кількість пасажирів поїзду побоювалася, що спізниться на свої рейси. Принаймні один з них вже пропустив свій літак.

"Живу в Австралії, тут був по справах. Враховуючи погодні умови, вирішив їхати потягом. Рішення було, на жаль, помилковим. Поїзд застряг, зараза, в дорозі. В мене рейс з багатьма пересадками, він вже відлетів", - розповів чоловік.

Керівник "Укрзалізниці" Євген Кравцов згодом повідомив, що на рейси встигли всі пасажири, крім одного. Його переєстрували на завтрашній рейс.

"Укрзалізниця" приносить вибачення за незручності, - додав пан Кравцов. - Зараз вже нема затримок у графіку швидкісного сполучення до аеропорту Бориспіль."

Проект за 580 мільйонів

Лінію швидкісної залізниці до аеропорту "Бориспіль" анонсували ще кілька років тому, проте будівництво розпочали тільки у травні цього року.

Тестовий пуск рухомого складу відбувся у жовтні.

За словами Володимира Гроймана, загальна вартість проекту склала 580 мільйонів гривень.

Згідно з розкладом, Kyiv Boryspil Express курсуватиме цілодобово: він вирушатиме з залізничного вокзалу і робитиме всього одну зупинку - на станції "Дарниця", - яка триватиме протягом двох-трьох хвилин.

В середньому інтервал відправлення експресів складатиме близько години, а в окремі відрізки часу - скорочуватиметься до 25-30 хвилин.

Дорога від Центрального вокзалу до аеропорту "Бориспіль" має займати в пасажирів трохи менше 40 хвилин. Для тих, хто відправлятиметься з "Дарниці", - менше 20 хвилин.

Вартість одного квитка складає 80 гривень.

Копирайт изображения Уніан

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