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У Парижі в суботу, 1 грудня, сталися сутички між поліцією та демонстрантами. Це вже треті вихідні протестів "жовтих жилетів" через підвищення цін на паливо.

Поліція застосувала сльозогінний газ, шумові гранати та водомети після того, як демонстранти облили кількох поліцейських жовтою фарбою. Правоохоронці затримали понад 100 людей, повідомив прем'єр-міністр Едуар Філіпп.

Тисячі людей вийшли на вулиці, протестуючи проти високих цін на бензин та вартості життя.

Президент Емманюель Макрон раніше цього тижня закликав до примирення, але заявив, що не скасує новий податок на паливо.

Він заявив, що такі заходи є ключовою частиною майбутньої енергетичної стратегії Франції для боротьби з глобальним потеплінням, хоча додав, що відкритий до ідей щодо того, як застосовувати податок.

Втім, у своїй промові президенту не вдалося переконати у своїй правоті громадян, які вважають, що він надто відірваний від життя простих людей.

Що сталося?

Сутички в суботу, 1 грудня, почалися ще до початку офіційних демонстрацій в центрі Парижа.

Для цього поліція перекрила популярний серед туристів район Єлисейські поля.

Готуючись до протестів, деякі магазини, банки та кафе закрили вікна та вітрини дошками.

Копирайт изображения AFP Image caption Сутички почалися ще до початку основної демонстрації

Поліція застосувала сльозогінний газ для розгону демонстрантів, які намагалися прорвати поліцейський кордон.

Кількох поліцейських в захисному спорядженні облили яскравою жовтою фарбою.

Міністр внутрішніх справ Крістоф Кастанер, який побував на місці подій, написав у Twitter, що там були 200 мирних демонстрантів і "1500 провокаторів за межами периметру безпеки, які прийшли битися".

Чому протестують демонстранти?

Протести у Франції почалися на початку листопада. Учасники мітингів спершу виступали проти підвищення цін на паливо.

Демонстранти вирішили одягати яскраві жилети, які, згідно з законом, мусить мати кожен водій, через що рух дістав назву "Жовті жилети".

Рух швидко набрав обертів за допомогою соцмереж. Протести переросли у невдоволення високими податками і вартістю проживання, а також в економічну політику президента Макрона.

До акцій протесту долучилися представники різних політичних спрямувань, хоча Макрон звинуватив своїх політичних опонентів у тому, що вони використали цей рух, аби завадити його програмі реформ.

Оскільки рух ріс у соцмережах, чітких лідерів або конкретних вимог у нього немає, але є хороша координація у Facebook і широка підтримка громадськості, повідомляє кореспондент BBC.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Демонстранти облили поліцейських жовтою фарбою

У першій демонстрації, що пройшла 17 листопада, було майже 300 тисяч учасників.

Більшість з них поводилися мирно. Однак понад 200 людей дістали поранення, кілька з них важкі.

Одна людина загинула, коли її випадково збив водій у паніці серед безладів.

За кілька днів загинув мотоцикліст, якого збив мікроавтобус, що здійснив різкий поворот серед хаотичного дорожнього руху.

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