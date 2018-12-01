Мадрид заборонив авто з високим рівнем забруднення в центрі міста

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Іспанська влада запровадила нові обмеження на рух автомобілів у столиці країни. Старим авто, які найбільше забруднюють повітря, буде заборонено заїжджати до центру Мадрида.

Мета цих кроків - зменшити рівень забруднення повітря принаймні на 40%, а також збільшити серед мешканців міста популярність велотранспорту.

Місцевим автомобілістам доведеться пройти інспекцію на шкідливі викиди, за результатами якої їхні авто отримають спеціальне маркування, яке і визначатиме, чи зможуть вони заїжджати в центральні райони іспанської столиці.

"Відрізаними" від центру, зокрема, стануть бензинові автівки, що були вироблені до 2000 року, і дизельні, випущені до 2006 року. Виключення в законі прописане для мешканців центральних районів, таксі і громадського транспорту.

Тим хто порушить нові вимоги, загрожуватиме штраф у розмірі 90 євро.

За оцінками влади, можливості в'їзду до центру Мадрида позбавляться близько 20% автівок.

Як із забрудненням повітря борються інші міста?

Мадрид - не єдине місто, влада якого почала боротьбу з забрудненням повітря. Париж, Мехіко і Афіни вже схвалили рішення про повну заборону на використання дизельних автівок в центрі міста. Правила почнуть діяти з 2025 року.

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Ось деякі заходи, які запроваджують окремі європейські міста:

Париж:

Заборона на в'їзд до центру міста для автомобілів, випущених до 1997 року, в будні дні з 8:00 до 20:00

Додаткова заборона на в'їзд дизельних автівок, випущених до 2001 року

Міська програма з перетворення центру міста в пішохідну зону з поступовим витісненням авто

Стокгольм:

Плата за проїзд у центр міста

Заохочення водіїв паркувати свої автівки за межами центру

Розвиток і популяризація громадського транспорту

Лондон:

Плата за проїзд у центр міста для певних типів транспортних засобів

Запровадження більш жорстких вимог до автівок, які почнуть діяти з квітня наступного року

Створення велотрас, які роблять використання велосипедів в місті більш безпечним

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