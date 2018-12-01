Мадрид заборонив авто з високим рівнем забруднення в центрі міста
Іспанська влада запровадила нові обмеження на рух автомобілів у столиці країни. Старим авто, які найбільше забруднюють повітря, буде заборонено заїжджати до центру Мадрида.
Мета цих кроків - зменшити рівень забруднення повітря принаймні на 40%, а також збільшити серед мешканців міста популярність велотранспорту.
Місцевим автомобілістам доведеться пройти інспекцію на шкідливі викиди, за результатами якої їхні авто отримають спеціальне маркування, яке і визначатиме, чи зможуть вони заїжджати в центральні райони іспанської столиці.
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"Відрізаними" від центру, зокрема, стануть бензинові автівки, що були вироблені до 2000 року, і дизельні, випущені до 2006 року. Виключення в законі прописане для мешканців центральних районів, таксі і громадського транспорту.
Тим хто порушить нові вимоги, загрожуватиме штраф у розмірі 90 євро.
За оцінками влади, можливості в'їзду до центру Мадрида позбавляться близько 20% автівок.
Як із забрудненням повітря борються інші міста?
Мадрид - не єдине місто, влада якого почала боротьбу з забрудненням повітря. Париж, Мехіко і Афіни вже схвалили рішення про повну заборону на використання дизельних автівок в центрі міста. Правила почнуть діяти з 2025 року.
Ось деякі заходи, які запроваджують окремі європейські міста:
Париж:
- Заборона на в'їзд до центру міста для автомобілів, випущених до 1997 року, в будні дні з 8:00 до 20:00
- Додаткова заборона на в'їзд дизельних автівок, випущених до 2001 року
- Міська програма з перетворення центру міста в пішохідну зону з поступовим витісненням авто
Стокгольм:
- Плата за проїзд у центр міста
- Заохочення водіїв паркувати свої автівки за межами центру
- Розвиток і популяризація громадського транспорту
Лондон:
- Плата за проїзд у центр міста для певних типів транспортних засобів
- Запровадження більш жорстких вимог до автівок, які почнуть діяти з квітня наступного року
- Створення велотрас, які роблять використання велосипедів в місті більш безпечним
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