Радіостанція в США зняла з ефіру відому різдвяну пісню: в ній вгледіли домагання

Копирайт изображения Getty Images Image caption У 1949 році "Baby It's Cold Outside" відзначили премією "Оскар"

"Baby It's Cold Outside" - класична різдвяна пісня, яку взимку можна почути на радіостанціях по всьому світу.

Проте клівлендська радіостанція Star 102 вирішила повністю прибрати цю композицію з ефіру.

Американські ЗМІ повідомляють, що деякі слухачі жалілися на пісню і називали її зміст неприйнятним - з огляду на проблеми, підняті рухом #MeToo, який став символом боротьби з сексуальними домаганнями.

Пісню, написану Френком Лессером ще у 1944 році, в різні часи виконували Леді Гага, Майкл Бубле, актори Вілл Феррелл і Зоуї Дешанель.

У 1949 році "Baby It's Cold Outside" відзначили премією "Оскар".

"Baby It's Cold Outside", як правило, виконується чоловіком і жінкою і імітує розмову між ними: за сюжетом вона в нього в гостях і збирається йти додому, а він - попри неодноразові відмови - продовжує вмовляти її провести ніч разом.

"Героїня цієї пісні каже "Ні", а їй відповідають "Це ж означає так, правильно?". У 2018 році всі ми знаємо, що згода - це коли вам відповідають "Так". Якщо вам кажуть "ні", то варто зупинитися", - пояснює Сондра Міллер, президент клівдендського центру, що допомагає жертвам згвалтувань.

Ведучий Star 102 написав, що "Baby It's Cold Outside" - це пісня написана в зовсім іншу епоху, і сьогодні її слова можуть сприйматися дещо інакше.

"Ми живемо в дуже чутливому світі, де люди дуже легко ображаються. Але у світі, де #MeToo дав жінкам право голосу, яке вони заслуговують, цій пісні не місце", - написав Андерсон.

Ті, хто критикують пісню, стверджують, що вона виправдовує дії, які можна трактувати як домагання.

Інші ж наполягають на тому, що не варто судити тексти, написані у минулому столітті, за сучасними мірками.

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