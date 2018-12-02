Боксер Гвоздик став чемпіоном світу в напівважкій вазі

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Український боксер Олександр Гвоздик став чемпіоном світу у напівважкій вазі (до 79,4 кг) за версією WBC, перемігши у бою чинного чемпіона канадця Адоніса Стівенсона.

Вже в третьому раунді українському боксеру майже вдалося збити з ніг суперника. Наступні кілька раундів пройшли у позиційній боротьбі.

Розв'язка настала лише в 11-му раунді. Гвоздик святкував перемогу нокаутом, завдавши канадцю кілька потужних ударів.

Для 41-річного Адоніса Стівенсона це був десятий захист титула чемпіона світу, яким він володів з червня 2013 року.