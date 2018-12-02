Путін виклав Трампу та Меркель своє бачення кризи в Керченській протоці

Копирайт изображения Getty Images Image caption Попри скасування офіційної зустрічі Путін та Трамп мали неформальну бесіду в кулуарах саміту G-20 в Буенос-Айресі

Володимир Путін та Дональд Трамп неформально поспілкувалися в кулуарах саміту G-20 в Аргентині. Про це повідомила речниця Білого дому Сара Сандерс.

"Під час обіду в президента Трампа і першої леді було кілька неформальних бесід зі світовими лідерами, зокрема, з президентом Путіним", - сказала Сара Сандерс, відповідаючи на питання журналістів про те, чи зустрічався в Трамп з російським президентом.

Раніше президент США скасував заплановану офіційну зустріч з Путіним, пославшись на події в Керченській протоці і те, що Росія досі не звільнила українських моряків.

"Виходячи з того, що кораблі та матросів не повернули в Україну з Росії, я вирішив, що найкращим для усіх зацікавлених сторін буде краще, якщо я скасую заплановану зустріч в Аргентині з президентом Володимиром Путіним", - написав Трамп у Twitter 29 листопада.

Президент Росії підтвердив, що в рамках саміту G-20 відбулася його неформальна розмова з президентом США.

На прес-конференції після завершення саміту в Буенос-Айресі 1 грудня Володимир Путін розповів, що все ж поспілкувався з Трампом ввечері в п'ятницю: "на ногах" обмінявся з американським президентом короткими привітаннями.

"У двох словах я відповів на його питання, пов'язані з цим інцидентом в Чорному морі. У нього своя позиція з цих питань і проблем, у мене своя, ми залишилися при своїй думці, але, у будь-якому разі, я його поінформував про наше бачення цього інциденту", - сказав Путін.

Керівник Росії висловив надію, що повноцінна зустріч між ними відбудеться тоді, коли США будуть до цього готові. Путін додав, що не ставить попередніх умов для подібних переговорів.

Президент Путін також коротко виклав свою версію подій в Керченській протоці президентам Франції та Туреччини і канцлеру Німеччини.

Речник російського президента Дмитро Пєсков повідомив, що в ході зустрічі з Ангелою Меркель Володимир Путін намалював мапу Керченської протоки та показав на ній положення українських кораблів в момент зіткнення.

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