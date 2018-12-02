"Говорили, що міст збираються підірвати": що Путін розповів про конфлікт з Україною

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На прес-конференції по завершенню саміту G-20 в Буенос-Айресі президент Росії Володимир Путін прокоментував загострення конфлікту з Україною та можливість обміну захоплених українських моряків.

Конфлікт між Росією та Україною загострився 25 листопада, після того як в Чорному морі російські військові відкрили вогонь та захопили українські малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ", "Нікополь" та буксир "Яни Капу" з 24 моряками на борту.

Міністри іноземних справ "Великої сімки" вимагають від російської влади звільнити українських моряків і повернути Києву кораблі, затримані під час конфлікту у Керченській протоці.

Росія вважає захоплених моряків та кораблі порушниками своїх територіальних вод навколо анексованого Криму, які міжнародна спільнота визнає територіальними водами України.

"Говорили, що міст збираються підірвати"

За словами російського президента, 25 листопада "штовхання бортами" почалося після того, як українські кораблі відмовилися взяти російського лоцмана для проходження через Керченську протоку і пішли в її напрямку.

"Наші прикордонники почали витісняти їх звідти - після того, як вони пішли в Керч. Хоча при цьому багато разів публічно говорили, що міст збираються підірвати. Почали тікати в нейтральні води. Прикордонники діяли відповідно до наказів та статутів", - зазначив російський президент.

Він не уточнив, хто саме, за його словами, погрожував підірвати Керченський міст.

"В судновому журналі записано, що кораблям ставиться завдання таємно проникнути в наші територіальні води і таємно пройти Керченську протоку. Це спланована провокація", - додав керівник Росії.

За інформацією начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка, 25 листопада українські кораблі в Чорному морі здійснювали планову і законну морську операцію, яка не передбачала жодних військових дій. Однак російські кораблі застосували зброю на ураження та захопили їх.

"Подаровані США катери"

Президент Росії вважає, що російські військові захопили катери, які США передали Україні. "Два маленьких катери, подарованих США Україні, не пройшли через Керченську протоку", - зазначив він під час прес-конференції.

Насправді малі броньовані артилерійські катери "Нікополь" та "Бердянськ", захоплені російськими військовими 25 листопада, вироблені в Україні на суднобудівному заводі "Кузня на Рибальському".

Копирайт изображения Getty Images Image caption 25 листопада російські військові захопили 24 українських військових моряків

"Поки питання про обмін не стоїть"

Президент Росії пояснив, чому Росія поки не розглядає питання про обмін українських моряків.

"Українська сторона таких питань не піднімала, але зараз і говорити про це рано, зараз триває слідство, щоб підтвердити провокаційний характер дій української влади і зафіксувати це все в юридичних документах", - зазначив він.

Він також звинуватив Україну в порушенні двостороннього договору про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки, підписаного 2003 року, через затримання російських рибалок.

"Що стосується повернення кораблів, моряків. Давайте згадайте про рибалок, яких захопили в Азовському морі без всяких на те підстав. Досі там капітана тримають", - зазначив він.

"Війна буде продовжуватися"

Російський президент вважає, що керівництво України зацікавлене в загостренні конфлікту з Росією.

"Чинне керівництво України не зацікавлене у врегулюванні цієї ситуації взагалі. Всі трагедії подібного роду, війна триватиме", - зазначив він.

Володимир Путін підтвердив, що його розмова з президентом України Петром Порошенком після загострення конфлікту в Чорному морі не відбулася, але Росія не відмовляється від контактів на вищому рівні.

"Дійсно розмова не відбулася, але це не означає, що ми припиняємо будь-яке спілкування. Хоча спілкуватися складно, тому що не зрозуміло про що говорити, адже нічого не виконується", - сказав він.

27 листопада президент України Петро Порошенко повідомив, що пропонував російській стороні в ніч з 25 на 26 листопада телефонну розмову з Путіним, але з Москви не дали відповідь на цю пропозицію.

Копирайт изображения STR/AFP/Getty Images Image caption Захоплені російськими військовими українські кораблі знаходяться в Керчі

Про воєнний стан в Україні

Російський президент вважає, що воєнний стан в окремих регіонах України запроваджено через внутрішньополітичні причини.

"За більш масштабних подій, пов'язаних з Україною, ніхто не запроваджував воєнного стану, а тепер напередодні виборів бажають обмежити громадянські права і свободи, обмежити політичну діяльність в країні", - сказав він.

Режим воєнного стану строком на 30 днів почав діяти в 10 областях України з 26 листопада.

Президент Порошенко запевнив, що основні конституційні права громадян в період дії воєнного стану обмежені не будуть, а заходи пов'язані з воєнним станом будуть здійснюватись тільки у випадку наземної агресії з боку Росії.

Путін обіцяє пускати українців в Росію

У відповідь на питання російського агентства Інтерфакс про заборону на в'їзд в Україну чоловіків з Росії у віці 16-60 років, Путін заявив, що дзеркальних заходів у відповідь Росія не робитиме.

"Ми жодних обмежень щодо громадян України запроваджувати не будемо. Ба більше, ми навпаки підемо шляхом лібералізації перебування громадян України на нашій території і лібералізації отримання ними російського громадянства, якщо хтось із них цього хоче", - заявив він.

30 листопада голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал заявив, що громадянам Росії чоловічої статі, яким від 16 до 60 років, обмежили в'їзд до України.

"Здійснюється непропуск громадян Російської Федерації віком від 16 до 60 років, чоловічої статі", - сказав він.

При цьому у випадку поїздки з гуманітарною метою, за його словами, російських чоловіків пускатимуть.

Пізніше начальник відділу з питань взаємодії із ЗМІ Держприкордонслужби Андрій Демченко пояснив BBC News Україна, що російські чоловіки все ж зможуть в'їжджати.

"Вони можуть в'їхати в Україну", - сказав він.

Пан Демченко уточнив, що до росіян на пунктах пропуску будуть застосовані заходи особливого контролю, серед яких є інтерв'ю та детальна перевірка інформації.

1 грудня ДПСУ повідомила, що українців почали частіше не пускати в Росію.